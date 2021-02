Modelo híbrido de trabalho deve predominar neste ano

O novo cenário referente ao mercado de trabalho tem como aposta por parte de especialistas a adesão ao modelo híbrido, ou seja, que une o remoto ao físico. A 4ª edição da pesquisa Índice de Confiança do Trabalho no Brasil, conduzida pelo LinkedIn, mostrou que, em um cenário de pós-pandemia, até os profissionais de organizações menores pretendem ter mais flexibilidade para não exercerem as funções in loco, apesar do espaço físico disponível.

"As empresas passaram a ter mais confiança nas equipes ao notarem que seus negócios permanecem ativos mesmo com a crise. Outros benefícios como a redução de custos, retenção de talentos, flexibilidade e engajamento da equipe, são fatores decisivos para esse modelo, mas, não são suficientes para manter o home office 100%. A vontade de interagir presencialmente com colegas e a questão da saúde mental pesam na decisão das organizações", avalia Celson Hupfer, CEO da Connekt, plataforma inteligente de recrutamento digital e Doutor em Psicologia Social. Entretanto, o modelo híbrido ainda gera dúvida nos colaboradores. Para ajudar neste novo processo, o especialista separou algumas dicas.





Ações que podem auxiliar na adaptação