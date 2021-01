Pandemia reduz ritmo de lançamento de produtos

A indústria de transformação - que produz os bens de consumo mais comuns - , não conseguiu fechar o ano com desempenho positivo no lançamento de produtos. O Índice de Atividade Industrial, calculado mensalmente pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, demonstra que o recuo nos últimos 12 meses foi de 9,4% devido à crise econômica provocada pela pandemia.

O segundo trimestre de 2020 foi o de pior desempenho na intenção da indústria em lançar produtos, já que o impacto do distanciamento social foi mais intenso nessa época. Foi quando o índice acumulou queda de 31,5%. O índice que apresentou sua menor marca mensal histórica em junho deste ano, com -22,4%. Já entre os meses de setembro e dezembro, houve uma inversão da tendência de queda no indicador, fazendo que o resultado anual fosse de -9,4%.

Após o terceiro trimestre, algumas regiões atingiram níveis positivos, mas não o bastante para suprir as quedas apresentadas no início do ano. A região que fechou 2020 mais próxima de uma recuperação foi a Sul, com um resultado de queda 7,3% na comparação com o ano anterior. Depois temos as regiões Sudeste, -9,1%; Norte, -14,1%; Nordeste, -15,2%; e Centro-Oeste com queda de 18,5%.

Da mesma forma que nas regiões, os dois primeiros trimestres do ano foram negativos para os cinco setores destacados pelo índice - Bebidas, Vestuário, Têxtil, Alimentos e Produtos diversos. Após o terceiro trimestre, todos tiveram resultados positivos na comparação com o mesmo período de 2019.

Porém, no acumulado do ano de 2020, o único setor que apresentou resultado positivo foi Bebidas, que conseguiu recuperar as perdas e fechou o ano 0,7% acima do resultado de 2019. Na sequência, os outros setores fecharam no vermelho, como Vestuário, -1%; Têxtil, -3,8%; Alimentos, -12,1%; e Produtos Diversos (artigos de joalheria, brinquedos, instrumentos musicais entre outros), com -14,2% na comparação com o ano anterior.