Empreender

Antes de montar cinco empresas bem-sucedidas (com mais por vir), ficar milionário e escrever livros campeões de venda, Grant Cardone, autor de "Seja Obcecado ou Seja Mediano", estava duro, desempregado e viciado em drogas. Ele cresceu com grandes sonhos, mas amigos e parentes lhe diziam para ser mais sensato e menos exigente. Se seguisse as regras, disseram, ele poderia desfrutar a versão alheia do sucesso de classe média. Mas, quando tentou fazer do jeito dos outros, só afundou.

Depois, ele tentou a abordagem oposta. Disse não aos haters e aos pessimistas e sim à sua obsessão ardente, escandalosa e selvagem. Assumiu sua obsessão por querer ser uma estrela dos negócios, um supervendedor, um grande filantropo. Queria morar em uma mansão e até ter seu próprio avião. A obsessão possibilitou que os seus sonhos se realizassem e ela pode ajudar o leitor a atingir o sucesso.

Como diz Grant, estamos no meio de uma epidemia de medianidade. A sabedoria convencional é buscar equilíbrio e ir com calma. Mas isso só nos serviu de desculpa para não sermos excepcionais. Se quiser um verdadeiro sucesso, o leitor precisa saber instrumentalizar sua obsessão para decolar. Este livro lhe visa dar a inspiração e as ferramentas para romper seu casulo de mediocridade e conquistar seus sonhos.

Seja Obcecado ou Seja Mediano; Grant Cardone; Editora Alta Books; 240 páginas; R$ 59,90; disponível em versão digital.

Humanidade

Humanos de Negócios, de Rodrigo V. Cunha, Editora Voo

Quem são aqueles que estão hoje à frente do movimento de transformação da economia no mundo? Quais foram as escolhas feitas em suas vidas e trajetórias profissionais que os colocaram nessa jornada? Quem foram suas referências? Quais lembranças trazem da infância, moldando quem são hoje? Afinal, quem são os humanos por trás dos homens e mulheres que conhecemos de revistas, livros, palestras e cases de negócios? Sob o olhar do jornalista Rodrigo V. Cunha, "Humanos de Negócios" relata as trajetórias percorridas por 27 homens e mulheres cujas histórias foram captadas em conversas e entrevistas com o autor. Um engenheiro PhD em Negócios e Marketing que deixou de falar dos problemas do marketing para falar sobre as soluções encontradas em empresas conscientes. Quem são os humanos de negócios? Adriana Barbosa, Alex Pryor, Carol Cintra, Carol Ignarra, Charles Eisenstein, Chris Anderson, Claudia Sender, Daniel Izzo, Edgard Gouveia Jr., Ernesto van Peborgh, Gabi Guerra, Ilona Szabó, Jayme Garfinkel, Jean-Claude Ramirez, Joan Melé, John Fullerton, Luiz Seabra, Marko Brajovic, Maure Pessanha, Nilima Bhat, Patrícia Santos, Paula Dib, Pedro Friedrich, Raj Sisodia, Safia Minney, Thais Corral e Wellington Nogueira. Humanos de Negócios: Histórias de homens e mulheres que estão (re)humanizando o capitalismo; Rodrigo V. Cunha; Editora Voo; 424 páginas; R$ 58,00; disponível em versão digital.

Mercado

O Futuro do Dinheiro, de Rudá Pellini, Editora Gente

