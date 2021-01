O capitão do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, especialista em gestão de desastres e treinamento de equipes de alta performance, Leonard Farah, chega ao seu segundo livro após "Além da lama", que narra as primeiras horas da operação que ele liderou em Mariana. Quatro anos depois, a operação seria em Brumadinho. Em seguida, ele integrou uma missão de ajuda humanitária da ONU em Moçambique, após a passagem de um ciclone.

Em "Líder, um especialista no impossível", estão presentes muitas operações de menor repercussão e outras situações extremas que ocorreram na carreira do militar, proporcionando a ele aprendizados que podem ser aplicados também por profissionais de outros segmentos ou por qualquer pessoa que precise superar uma crise, uma dificuldade ou um imprevisto. Além de histórias reais, Farah reúne técnicas e estudos que adquiriu em cursos e treinamentos no Brasil e no exterior. Para ampliar sua visão, convidou líderes de outras áreas, que gentilmente compartilharam um pouco de suas experiências.

Por entender que é dever do líder ajudar pessoas a se tornarem tão boas ou melhores que ele próprio, a missão que Leonard se propõe é mostrar como pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias através de conhecimentos.

Líder, um especialista no impossível: histórias reais, estudos e técnicas de liderança que já ajudaram muitas pessoas comuns a realizar coisas extraordinárias; Leonard Farah; Editora Vestígio; 272 páginas; R$ 54,90; disponível em versão digital.

Conjuntura

Em "Guerra à saúde", Ugo Braga narra os bastidores das semanas em que o Brasil enfrentou ao mesmo tempo o avanço do novo coronavírus e a artilharia pesada do Palácio do Planalto. Relato fiel e preciso de um profissional de comunicação que esteve no epicentro de um dos momentos mais difíceis da nossa história, Guerra à saúde (Editora LeYa Brasil) faz um verdadeiro check-up de como a saúde é tratada no Brasil e apresenta uma fotografia precisa do atual governo brasileiro.

Ugo define o marco zero da crise: dia 28 de março de 2020. Naquele sábado, quando havia exatamente 571.676 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no mundo e 3.903 no Brasil, teve início a guerra pública entre o ministro e o presidente Bolsonaro. Daí em diante, o leitor embarca numa montanha russa política de 19 dias que culminou nos quase 140 mil mortos pela Covid-19 que o país registra até o momento.

O livro foi escrito com o apoio de Mandetta, que sugeriu a Braga que realizasse um documentário. Como isso não seria viável, o chefe de comunicação propôs começar a fazer anotações de tudo o que acontecia à sua volta com riqueza de detalhes. O resultado é "Guerra à saúde", que mostra, segundo o autor, "como o Ministério da Saúde foi atacado por um movimento político novo, populista e de viés conservador durante a maior e mais grave crise de saúde pública do século XXI"

Guerra à saúde: Como o Palácio do Planalto transformou o Ministério da Saúde em inimigo público no meio da maior pandemia do século XXI; Ugo Braga; Editora Leya; 336 páginas; R$ 49,00; disponível em versão digital.