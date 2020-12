Muitos investidores que passam a colher bons resultados costumam afirmar que deveriam ter começado antes a fazer aportes no mercado de capitais. O livro "101 perguntas e respostas para investidores iniciantes" surge com a proposta de incentivar as pessoas mais jovens a ingressar na Bolsa de Valores o mais rápido possível, e preencher a lacuna de orientação para aqueles que já investem em renda variável, mas precisam de segurança para seguir em frente.

Se há a necessidade de aconselhamento vindo de pessoas experientes no assunto, os autores da obra, Tiago Reis e Felipe Tadewald, somam mais de 25 anos de experiência com formação e acompanhamento de carteiras de investimentos. O que eles pensam sobre análise técnica de ações, e como avaliam as empresas, estão entre as perguntas respondidas no livro. As questões que compõem a publicação foram selecionadas entre centenas formuladas ao Tiago Reis, fundador da Suno Research, em seu perfil no Instagram.

Perguntas foram respondidas ou complementadas por Tadewald, que está entre os principais colaboradores da Suno Research, casa independente de análise de ativos financeiros. Ler a obra pode dar a sensação de conversar com dois especialistas em renda variável e mercado financeiro. Pra facilitar consultas posteriores, o livro foi editado sem que haja uma ordem de leitura sequencial entre eles.

101 Perguntas e Respostas para Investidores Iniciantes; Tiago Reis e Felipe Tadewald; Editora CLA; 136 páginas; R$ 32,97; disponível em versão digital.

Liderança

Hunter é consultor-chefe da J. D. Associados, uma empresa de consultoria de relações de trabalho e treinamento. Com mais de duas décadas de experiência, ele é frequentemente solicitado como instrutor e palestrante, principalmente para áreas de liderança funcional e organização de grupos comunitários. James se distanciou da linguagem técnica e apostou em um formato com o objetivo de alcançar mais pessoas, facilitando o entendimento.

Considerado um ensinamento sobre como se tornar uma pessoa melhor, o livro conta a história de Leonard Hoffman, um famoso empresário que abandonou sua brilhante carreira para se tornar monge em um mosteiro beneditino. Hoffman e John Daily formam a dupla de personagens centrais desta história criada pelo autor do livro, James C. Hunter, para ensinar os princípios fundamentais dos verdadeiros líderes.

Se um líder passa por dificuldades para fazer com que sua equipe dê o melhor de si no trabalho, e gostaria de poder se relacionar melhor com sua família e seus amigos, ele vai encontrar em "O monge e o executivo - Uma história sobre a essência da liderança" personagens, ideias e discussões que vão ajudar a abrir novos caminhos na forma de lidar com outras pessoas. A importância do diálogo e um ambiente de trabalho mais saudável estão entre as principais lições do livro, que foi lançado em 2005 no Brasil e já passou a marca de 4 milhões de vendas no país.

Ações

O jeito Warren Buffett de investir: Os segredos do maior investidor do mundo; Robert G. Hagstrom; Editora Benvirá. /Reprodução/JC

O presidente da Berkshire Hathaway, Warren Buffett, ocupa a primeira posição no grupo dos mais famosos investidores de todos os tempos e também está entre os mais admirados gestores da atualidade, além de ser um dos homens mais ricos do mundo. Como ele se tornou tão bem-sucedido com a compra de ações e empresas e, mais importante, que ensinamentos ele pode oferecer a quem deseja investir na Bolsa estão entre as informações trazidas no livro "O jeito Warren Buffett de investir: Os segredos do maior investidor do mundo".

A nova edição da obra de Robert G. Hagstrom, lançada em 2019, traz tudo aquilo que é preciso saber sobre Buffett e suas técnicas de atuação. Os 12 princípios básicos que orientam suas compras de ações, sua formação intelectual, os mestres em que se inspira e seu foco no investimento a longo prazo, estão na obra que é considerada um aprofundamento no campo das finanças comportamentais. O livro busca explicar o que há por trás dos principais obstáculos enfrentados pelos investidores.

Considerado uma das mais importantes obras sobre ações, e com mais de um milhão de exemplares vendidos, o livro também é valorizado pela riqueza na descrição das práticas de Warren Buffett. Ao abordar de forma simples as estratégias de uma das maiores lendas da área dos investimentos, o exemplar busca ajudar a enxergar o mercado financeiro com um novo olhar.

O jeito Warren Buffett de investir: Os segredos do maior investidor do mundo; Robert G. Hagstrom; Editora Benvirá; 296 páginas; R$ 36,40; Disponível em versão digital.