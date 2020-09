Saiba como contribuir

Interessados em colaborar com a rede podem marcar horário para entregar os donativos pelo telefone (51) 98491.3118. As entregas são feitas no Centro de Referência Afro-Indígena, localizado na Travessa Comendador Batista, 26, no bairro Cidade Baixa. Podem ser doadas cestas básicas, roupas, fraldas e materiais de higiene e limpeza.