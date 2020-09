O trabalho focado é a capacidade de se concentrar sem distração em uma tarefa cognitivamente exigente. É uma habilidade que permite dominar rapidamente informações complicadas e produzir melhores resultados em menos tempo. Em suma, é como um super poder na economia cada vez mais competitiva do século 21. E, ainda assim, a maioria das pessoas perdeu a habilidade de se aprofundar em algo, gastando seus dias em um borrão frenético de e-mails e redes sociais, sem perceber que existe uma maneira melhor.

Em "Trabalho Focado", o autor e professor Cal Newport discorre sobre o impacto da era digital. Em vez de argumentar que a distração é ruim, ele celebra o poder do seu oposto. O autor argumenta que, em quase todas as profissões, cultivar uma profunda ética de trabalho produz benefícios enormes. A obra apresenta um rigoroso regime de treinamento, composto de uma série de quatro "regras", que leva sua mente e hábitos a apoiar essa habilidade.

Com uma combinação de críticas culturais e conselhos, o livro leva o leitor a uma jornada de histórias de Carl Jung, até um pioneiro em mídia social comprando um bilhete de ida e volta para escrever um livro sem se distrair e de afirmações pragmáticas e nada frívolas, como a de que os profissionais mais conscienciosos devem abandonar as mídias sociais e que você deveria se acostumar ao tédio.

Trabalho Focado: Como ter Sucesso em um Mundo Distraído; Cal Newport; Editora Alta Books; 304 páginas; R$63.00; disponível em versão digital.

Em 2005, a Odeo era uma startup de tecnologia fundada por Noah Glass e tocada por um grupo heterogêneo de hackers anarquistas. Menos de dois anos depois, seus dias estavam contados e metade da equipe já havia sido demitida. Mas, em meio às cinzas da Odeo, os que restaram passaram a trabalhar em um projeto paralelo, que se transformaria em um negócio de US$ 11,5 bilhões.

Em "A eclosão do Twitter", Nick Bilton conduz os leitores pelos caminhos obscuros do crescimento exponencial do Twitter e desvenda a cabeça dos quatro fundadores da empresa: Ev, Jack, Biz e Noah. É uma aventura envolvendo dinheiro, amizades, traições e uma luta obsessiva pelo poder. Enquanto seus fundadores passavam de engenheiros de programação comuns a celebridades endinheiradas, estampando capas de revistas e jornais, aparecendo em programas de televisão e figurando na lista das cem pessoas mais influentes do mundo da revista Time, uma trama perversa se desenvolvia nos bastidores.

Em apenas seis anos desde a sua criação, o Twitter se transformou em um instrumento fundamental para combater a opressão política no Oriente Médio, um canal obrigatório para se fazer negócios e a sala de estar mundial para eventos transmitidos ao vivo. A exaustiva investigação de Bilton e o acesso sem precedentes a centenas de fontes, documentos e e-mails confidenciais trazem ao leitor um retrato íntimo de quatro amigos que, acidentalmente, mudaram o mundo.

A Eclosão do Twitter; Nick Bilton; Editora Portfólio; 320 páginas; R$ 34,40; disponível em versão digital.

Um dos primeiros funcionários na folha de pagamento do Magic Kingdom, Marty Sklar começou a trabalhar na companhia criada por Walt Disney um mês antes da abertura do primeiro parque, em 1955. Contratado para ser editor do jornal que circularia entre o público, logo o talento do jovem de 21 anos despertaria a atenção da companhia e ele se tornaria responsável por todos os materiais de marketing dos parques e, mais adiante, pelos discursos do próprio Walt Disney e pelos relatórios anuais da companhia.

Em "Sonhe e faça acontecer", Sklar narra sua história e a história das grandes atrações da Disney a concepção, os desafios e os bastidores do desenvolvimento e execução de cada uma. Transferido, no ano de 1961, para a WED Enterprises, atual Walt Disney Imagineering (WDI), ele passou a trabalhar na criação de atrações Disney um dos maiores destaques de sua carreira foi a concepção do Epcot, já como vice-presidente de Conceitos e Planejamento.

Criador dos Dez Mandamentos da Disney, que até hoje guiam o elenco da empresa no trato com o público, Sklar é considerado uma lenda entre os funcionários. Quando se aposentou, em 2009, era presidente da WDI, cargo que ocupou por nove anos, tendo supervisionado o design e a construção da Disneylândia de Tóquio, de Paris, do Disney-MGM Studios, entre outras atrações. Mais que uma biografia do homem por trás da magia, este livro narra como a magia acontece.

Sonhe e faça acontecer: Meus 50 anos criando os reinos encantados da Disney; Marty Sklar; Editora Benvirá; 400 páginas; R$ 47,00; disponível em versão digital.