Conscientização

A imagem das novas corporações tem sido formada pelo foco no lucro em detrimento das pessoas e do meio ambiente. No entanto, como demonstram o pioneiro do capitalismo consciente, Raj Sisodia, e o expert em inovação organizacional Michael J. Gelb, essa abordagem do capitalismo não é mais viável. Estamos em um ponto de inflexão em que as empresas precisam assumir o controle da cura da crise de nossa era. "Empresas que Curam" ensina as organizações a se tornarem forças de cura.

Para escrever "Empresas que Curam: Despertando a Consciência dos Negócios para Ajudar a Salvar o Mundo", os autores se inspiraram na epidemia de sofrimento desnecessária, ligada à reduzida consciência das empresas, incluindo a destruição do meio ambiente; o aumento das pessoas que recebem seus salários e mal sobrevivem (apesar de trabalharem em período integral e até em mais de um emprego); o aumento dos índices de depressão e estresse, que levam a problemas de saúde crônicos; e a inimizade e desunião entre os que defendem um capitalismo desenfreado e os que apoiam o socialismo, que exacerbam, mas não resolvem os problemas.

Fundamentados por entrevistas aprofundadas, e por estudos de caso inspiradores, os autores mostram como empresas como Shake Shack, Hyatt e DTE Energy estão curando funcionários, clientes, comunidades e outros stakeholders.

Empresas que Curam: Despertando a Consciência dos Negócios Para Ajudar a Salvar o Mundo; Michael J. Gelb e Raj Sisodia; Editora Alta Books; 304 páginas; R$64.90; disponível em versão digital.

Todo projeto novo começa de forma excitante e divertida. Com o passar do tempo, porém, o projeto se torna cada vez mais difícil. Nesse momento, surge a pergunta se vale a pena fazer um grande esforço para alcançar o seu objetivo. Talvez o leitor se encontre preso em um "Vão", um contratempo temporário que exigirá um esforço maior da sua parte para superá-lo. No entanto, isso pode se tornar um beco sem saída, e a situação nunca ficará melhor, não importa o quanto você tente.

Em "O Melhor do Mundo", o autor best-seller Seth Godin explica que o diferencial entre as pessoas bem-sucedidas das demais é a habilidade de escapar rapidamente desses becos sem saída, enquanto mantêm ativo seu foco e motivação. Vencedores desistem o tempo todo sem se sentirem culpados por tal decisão. A diferença é que eles sabem a hora certa de desistir das coisas certas. Elas sabem que quanto maior a dificuldade, maior será a recompensa após superá-la.

Se o leitor é designer gráfico, representante de vendas, atleta ou CEO iniciante, o livro ajudará, de forma divertida, a avaliar se ele está em um "Vão" que compense seu tempo, esforço e talento. Se esse é o seu caso, a obra servirá de inspiração para que se mantenha firme e insista. Ao contrário, mostrará que é hora de desistir e se tornar o melhor, mesmo que seja em outra área. Seth Godin não afirma ter encontrado todas as respostas, mas pode ensiná-lo como fazer as perguntas certas.

O Melhor do Mundo: Saiba Quando Insistir e Quando Desistir; Seth Godin, 96 páginas; Editora Alta Books; R$ 39,90; disponível em versão digital.





Com uma vasta experiência de mais de 30 anos empreendendo, Márcio Espadas desenvolveu um livro com dicas para qualquer pessoa entender o verdadeiro processo de vendas. São conteúdos que o autor estudou e experimentou nesses anos todos como empresário e especialista em vendas. "365 dicas de vendas: melhore suas vendas dia a dia, dica a dica" foi desenvolvido com o intuito de apoiar vendedores e empresários que querem melhorar suas metas.

Com o slogan: "O crescimento se dá pelo conhecimento", Espadas acredita que o livro é um apoio, e preferiu dividir seu domínio em conselhos que precisam de apenas um minuto de dedicação por dia e, de preferência, ao acordar. Por isso, o empresário escolheu esse formato lembrando da vida corrida de cada trabalhador. Segundo ele, vender é tarefa difícil quando o vendedor olha apenas para suas próprias necessidades, mas é muito fácil quando focamos nas necessidades, desejos e sonhos dos clientes e entendemos o processo de venda. É uma via de mão dupla fundamentada nos 10 capítulos do livro.

A venda é um processo compreendido e valorizado quando há o entendimento do que se tem e da solução que se pode entregar. Olhando sempre a necessidade do outro e como pode satisfazê-la. . A obra se coloca como uma alternativa de aprender sobre qual é o melhor caminho para negociar.

365 dicas de vendas: melhore suas vendas dia a dia, dica a dica; Márcio Espadas; Editora Literare Books International; 240 páginas; R$ 39,90; disponível em versão digital.