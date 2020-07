Empreender

Camila Coutinho é criadora de um dos blogs de moda mais influentes do mundo, o Garotas Estúpidas. Hoje ela possui milhões de seguidores nas redes sociais, parcerias com grandes marcas globais, uma gama de produtos licenciados, estampa capas de revista e é presença garantida na primeira fila de todas as mais importantes semanas de moda.

Designer de moda por formação e empreendedora por destino, Camila teve a ideia de criar o blog durante uma madrugada insone para trocar informações com as amigas numa época em que o conteúdo criativo na internet ainda engatinhava. Dez anos depois, ela compartilha em "Estúpida, eu?" o que fez para transformar - com inteligência e jogo de cintura - o que era apenas um hobby em um grande negócio, além de compartilhar suas ideias sobre o que podemos esperar da moda em um mundo cada vez mais conectado.

Em 2015, Camila Coutinho foi eleita pela Forbes um dos trinta jovens brasileiros mais influentes com menos de trinta anos, e, em 2017, entrou para a lista do Business of Fashion, que seleciona anual­ mente os quinhentos nomes mais importantes do mercado, acumulando prestígio e milhões de seguidores. Seu blog é o primeiro de moda do Brasil, foi criado por ela em 2006 e quatro anos de­pois já era listado entre os 99 blogs mais influentes do mundo pelo site Signature9.

Estúpida, eu?: De hobby a grande negócio: Camila Coutinho compartilha suas dicas para ter sucesso na internet; Camila Coutinho;Editora Intrínseca;176 páginas; R$ 49,90;disponível em versão digital.

Marketing

Os 10 Pecados Mortais do Marketing, de Philip Kotler, Editora Sextante

Reprodução/JC

Por que 75% dos novos produtos, serviços e negócios fracassam? E por que as campanhas de marketing já não entregam os mesmos resultados? Philip Kotler apresenta as respostas em "Os 10 pecados mortais do marketing: Sintomas e soluções", que é um dos guias mais claros e práticos sobre o que fazer (e o que não fazer) quando o assunto é marketing.

A partir de exemplos e insights, ele explica como identificar os sinais de que uma empresa está cometendo um dos 10 pecados mortais do marketing e compartilha as melhores soluções para superar o problema. O leitor vai aprender a manter o foco no mercado e no cliente, acompanhar a concorrência, gerenciar relacionamentos, desenvolver planos de marketing eficazes, construir marcas fortes e aproveitar ao máximo a tecnologia disponível. E, o mais importante, entenderá que o verdadeiro papel do marketing é identificar oportunidades e criar estratégias de negócios com foco em resultados.

Philip Kotler é professor de marketing da Kellogg School of Management da Northwestern University. Detentor de diversos prêmios e títulos de honra concedidos por várias instituições de ensino ao redor do mundo, é doutor em economia pelo MIT. Considerado pelo The Wall Street Journal um dos 10 pensadores mais influentes da área de negócios, Kotler é autor de mais de 50 obras traduzidas para mais de 20 idiomas.

Os 10 pecados mortais do marketing: Sintomas e soluções; Philip Kotler; Editora Sextante; 144 páginas; R$ 39,90; disponível em versão digital.

Biografia

Jony Ive - O Gênio por Trás dos Grandes Produtos da Apple, de Leander Kahney, Editora Portfólio

Reprodução/JC

Em 1997, Steve Jobs voltou a Apple com a missão de virar pelo avesso a empresa que havia fundado em 1976. Certa noite, Jobs descobriu na sede da Apple um designer britânico de apenas 30 anos cercado por centenas de projetos, esboços e protótipos. Foi quando se deu conta de que havia encontrado um talento que poderia reverter o longo declínio da empresa. O jovem designer era Jony Ive. Do interesse precoce pelo design industrial até a meteórica ascensão na empresa, Leander Kahney, autor do best-seller "A cabeça de Steve Jobs", oferece ao leitor um retrato vívido do aluno disléxico de uma escola de arte inglesa que se tornou o maior designer industrial do mundo.

A colaboração de Ive com Jobs produziria alguns dos mais desejados produtos tecnológicos de todos os tempos, como o iMac, o iPod, o iPhone e o iPad. Esses projetos não apenas reverteram a queda livre das ações da Apple, mas transformaram indústrias inteiras, criando uma base leal de fãs e uma marca de poder global.

Nesse percurso, Jony Ive se tornou o maior inovador de tecnologia do mundo, ganhou incontáveis prêmios de design, conquistou um lugar na lista das cem pessoas mais influentes da revista Time - além de ter sido condecorado com o título de Sir pela rainha da Inglaterra, por seus "serviços prestados ao design e ao empreendedorismo".

Jony Ive - O Gênio por Trás dos Grandes Produtos da Apple; Leander Kahney; Editora Portfólio; 328 páginas; R$ 57,90; disponível em versão digital.