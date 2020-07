Qual a fórmula por trás de filmes adorados por multidões como Toy Story, Monstros S.A. ou Procurando Nemo? É isso que Criatividade S.A. procura abordar. Na obra, Edwin Catmull conta a trajetória do mais importante e lucrativo estúdio de animação da atualidade, a Pixar, que ele ajudou a fundar, ao lado de Steve Jobs e John Lasseter, em 1986.

Dos encontros da equipe às sessões de brainstorm, Catmull mostra como é que se constrói uma cultura da criatividade, num livro definitivo para quem busca inspiração para os próprios negócios. Para ele, a tecnologia jamais deve estar acima de uma boa história. Cercar-se de gente mais inteligente do que você torna o ambiente mais propenso à inovação, e encontrar o lado positivo do fracasso é fundamental para garantir o próximo sucesso. Esses são alguns dos princípios apresentados pelo autor.

Quase 20 anos depois do lançamento do primeiro filme da trilogia Toy Story, Catmull, atual presidente da Pixar e da Walt Disney Animation Studios, narra a trajetória da empresa que revolucionou a indústria de animação cinematográfica. Entremeando conclusões sobre gestão de pessoal com informações a respeito dos avanços em tecnologia digital, além da história da Pixar e do cinema de animação, a obra apresenta mais do que conselhos de negócios, com trechos descrevendo situações quase como um roteiro cinematográfico.

Criatividade S.A.: Superando as forças invisíveis que ficam no caminho da verdadeira inspiração; Ed Catmull e Amy Wallace; Editora Rocco; 366 páginas; R$ 49,90; disponível em versão digital.