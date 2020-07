Uma gestão estratégica, que seja capaz de ver o todo, faz a diferença para o bom desempenho de um negócio. No livro "Administrando sistemas, gerindo processos e engajando pessoas", o autor Luiz Otávio Goi Jr. traz ferramentas e metodologias para desenvolvimento de uma gestão organizada. O livro une a busca por um sistema robusto em momentos de crise e crescimento com as necessidades atuais das empresas, ligadas a evolução tecnológica e ao equilíbrio entre engajamento e processos.