Seja para interagir com pessoas queridas ou adquirir produtos e serviços, a internet tomou conta da nossa vida. Estamos diante de uma oportunidade rara: um mercado com potencial para crescer 100% ou mais nos próximos anos. Portanto, se o leitor é um empreendedor com um negócio físico ou alguém planejando o primeiro negócio, desenvolver uma estratégia on-line deve ser uma de suas maiores prioridades.

Para ajudá-lo a começar, Bruno de Oliveira, fundador do Ecommerce na Prática, compartilha neste livro o passo a passo para que a sua empreitada seja bem-sucedida. O autor, que já ajudou inúmeros negócios a sair do zero e faturar mais de R$ 100 mil por mês, mostrará ao leitor como evitar os erros mais cometidos por quem tenta abrir um e-commerce e como criar seu próprio mercado e se ver livre da concorrência. Além disso, também mostrará como planejar e criar uma estrutura simples para desenvolver e gerir o próprio negócio, como livrar-se dos principais obstáculos no caminho de quem quer empreender, como usar o poder dos maiores e-commerces do mercado a seu favor e como viver de e-commerce.

A obra visa ensiná-lo estratégias consagradas para validar seus produtos na internet e encontrar seus caminhos de venda. Em vez de lutar por uma fatia de mercado, o leitor vai saber como criar o próprio mercado, blindando seu negócio diante da concorrência e de outros obstáculos que se tornarão cada vez mais irrelevantes.

Crie seu mercado no mundo digital; Bruno de Oliveira; Editora Gente; 208 páginas; disponível em versão digital.