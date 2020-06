Aldeia da Fraternidade faz campanha para coletar doações

"A Aldeia está praticamente sustentando a minha casa", afirma Carolina Pellin, mãe de três filhas que frequentam e estudam na ONG Aldeia da Fraternidade, no bairro Tristeza, em Porto Alegre. A família de Carolina, assim como outras com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, tem sido beneficiada pelos kits alimentares fornecidos pela organização ao seus alunos. A instituição servia em média 3 a 4 refeições, de segunda à sexta-feira, para 364 crianças que estudam no local.

A manutenção do auxílio alimentar, mesmo que a distância, foi fundamental, como conta Carolina: "é graças à Aldeia que a gente está bem, e é graças a eles que eu posso me dar ao luxo de ficar com as minha filhas e cuidar da saúde delas." A mãe de Julie, Manuela e Antonella encontrou na Aldeia uma segurança para voltar a trabalhar em março de 2019, com as três filhas frequentando a instituição todos os dias, ela conseguiu se realocar no mercado. Porém, com a chegada da pandemia, o trabalho informal foi impossibilitado e a renda zerada - o que tornou o auxílio fornecido pela ONG extremamente importante.

A alternativa encontrada para ajudar na alimentação das famílias das crianças beneficiadas pela organização se consolidou através de uma campanha nas redes sociais. Desde a suspensão das aulas, em março, são angariados alimentos, produtos de limpeza, livros, sapatos e agasalhos na sede da Aldeia, em Porto Alegre. Ao todo, já foram entregues 18,8 toneladas de alimentos, totalizando mais de 900 kits distribuídos entre as famílias dos alunos da instituição.

Quanto ao aprendizado, a instituição teve que se adaptar para continuar levando conhecimento para a vida das crianças. As atividades do ensino fundamental e da educação infantil, que antes eram presenciais, agora passaram a ser impressas e retiradas na sede da instituição.

A campanha também busca juntar recursos para manter a estrutura do local. São mais de 80 funcionários, entre professores, tutores e cozinheiros. Adotando a opção de suspensão dos contratos, a instituição preveniu demissões. Porém, após cortes nos convênios com a prefeitura de Porto Alegre, a Aldeia passou a depender ainda mais das doações.

Outra necessidade refletida pela pandemia é a falta de acesso das famílias à internet. A demanda gerou uma boa ideia, a de disponibilizar tecnologia para todas as crianças integrantes da associação. A intenção é estarem mais preparados para momentos como o atual, onde existe a inviabilidade de frequentar a sede e para que as crianças tenham as mesmas oportunidades de ensino de outras escolas.

A instituição, fundada em 1963, atua possibilitando o acesso à educação de jovens e crianças de 4 meses à 18 anos de idade em situação de vulnerabilidade social. Buscando desenvolver potencialidades, a Aldeia criou eixos de ensino para nortear a construção educacional dos que ali estudam, são eles: cultura e arte, esporte e lazer e educação para a sustentabilidade.

As três áreas são colocadas em prática através de atividades como jiu-jitsu, coral e a manutenção de uma estufa de alimentos à disponibilidade das crianças. A metodologia é aplicada em programas de turno integral e contra-turno escolar.





Como ajudar

A organização disponibilizou planos de doação. O valor é fixo de R$ 140 e pode ser doado mensalmente pelo período de três, seis, ou doze meses para a instituição. O link para a assinatura dos planos é: https://bit.ly/3h161JD. No mesmo link, pode-se realizar doações através do PicPay, escaneando o QR Code presente na página. Além disso, contas bancárias também foram disponibilizadas para a realização do apoio financeiro, são elas:

Banco: Banrisul (041)

Agência: 0851

CC: 0606500500

Fraternidade Cristã Espírita

CNPJ 928821900001-36

Banco: Banco do Brasil (001)

Agência: 2822-3

CC: 4206-4

Fraternidade Cristã Espírita

CNPJ 928821900001-36