Bonecas para colecionar atitudes do bem

"Olá, sou a Alegria e te trago um sorriso". É com mensagens como esta que são acompanhadas as Bonecas do Bem, uma série colecionável de bonecas de pano confeccionadas por um grupo de pessoas que vivem em situação de risco no município de Alvorada. Lançadas em parceria com o Instituto Lins Ferrão, elas surgem como mais uma das ações solidárias que têm o intuito de conter o avanço da Covid-19 no País.

Englobando as empresas do Grupo Lins Ferrão, Lojas Pompéia e Gang, o Instituto Lins Ferrão foi criado no ano de 2019 como uma homenagem ao fundador da Pompéia, Sr. Lins Ferrão, que tinha como premissa a solidariedade e o incentivo à capacitação. A entidade sem fins lucrativos tem como seu objetivo promover a igualdade de oportunidades estimulando a geração de renda.

A iniciativa, além de levar um pouco de alegria aos contribuintes, como a própria mensagem sugere, direciona a renda obtida com a venda das bonecas a integrantes da Associação do Voluntariado e da Solidariedade (Avesol). A Avesol é uma instituição com sede em Porto Alegre que tem como missão superar as desigualdades sociais através do voluntariado, da economia solidária e da educação popular construindo redes sociais de solidariedade. Ela, então, faz a distribuição desta renda entre a sua campanha

"Só a solidariedade não pode parar", que promove a produção e doação de máscaras, jalecos e alimentos para hospitais e organizações sociais da região, e o grupo Estrela de Luz, coletivo responsável pela confecção das Bonecas do Bem.

Segundo a presidente do instituto, Fernanda Ferrão, a entidade procurou realizar alguma ação que transmitisse uma mensagem alegre neste momento difícil que o País e o mundo estão vivendo. Então, após ter conhecido o trabalho do Estrela de Luz em um de seus eventos no ano passado, a instituição fechou a parceria com as famílias para que confeccionassem as bonecas a partir dos insumos fornecidos pelas empresas do Grupo Lins Ferrão, oriundos dos produtos da Pompéia e da Gang que não serão mais utilizados para a venda, realizando, assim, um trabalho de reaproveitamento.

Dessa forma, as Bonecas do Bem, antes vendidas em pequenas quantidades nas feiras, agora são produzidas semanalmente e vendidas através do site da Pompéia. Cada uma das bonecas está separada por cinco diferentes temas: alegria, paz, saúde, paixão e felicidade. "Queremos levar esses sentimentos bons para as pessoas. É a nossa forma de transmitir nosso abraço e apoio aos nossos clientes e parceiros", diz Fernanda.

Dessa forma, o instituto deixa claro que o propósito da venda é ser uma compra simbólica, com o intuito de ajudar as famílias que necessitam e levar conforto aos que compram. Por isso, ao entrar no site, o cliente seleciona apenas o tema que for de sua preferência e, após a compra, ele irá receber uma boneca exclusiva e artesanal dentro da categoria que foi selecionada.

Fernanda reforça a importância de poder auxiliar de alguma maneira, visto que as famílias que estão se beneficiando muitas vezes não têm, por menor que seja o valor, nenhum acesso à compra de máscaras e materiais de higiene. Ela ainda ressalta, também, outro grande problema enfrentado nas regiões periféricas, a falta de água, algo que prejudica ainda mais os esforços para controlar a disseminação do novo coronavírus. "Nós não estamos tão próximos desta realidade. Então, o objetivo é poder ajudar com essa geração de renda", acrescenta. Ela reconhece, porém, que há um engajamento social, tanto na compra das bonecas quando nas ações solidárias em geral.

Para conhecer a coleção completa e adquirir as Bonecas do Bem, é só acessar as lojas on-line da Pompéia através do site www.lojaspompeia.com. Cada uma pode ser comprada pelo preço de R$ 29,90. Além disso, há a possibilidade de os clientes também mandarem entregar diretamente na residência de outra pessoa para ser presenteada. A campanha não tem previsão de acabar, permanecendo enquanto o Grupo Lins Ferrão conseguir manter o fornecimento de insumo para a produção das bonecas.