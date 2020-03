Qual é o seu nível de Burnout?

Responda aos itens abaixo assinalando 1 para "raramente", 2 se a resposta for "às vezes" e 3 caso seja "frequentemente". O teste a seguir foi elaborado pela psicóloga e presidente da filial brasileira da International Stress Management Association (ISMA-BR) Ana Maria Rossi. Por meio dessa avaliação, pode-se refletir sobre as condições emocionais no ambiente de trabalho e fora dele. Contudo, o resultado não deve ser visto como uma averiguação única. O apoio de um profissional da saúde mental, seja ele psiquiatra ou psicólogo, deve ser requisitado para um diagnóstico mais concreto.