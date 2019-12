Cooperativismo de crédito: passos para um crescimento sustentável

Gerente sênior da PwC Brasil

Conforme dados divulgados pelo Banco Central (Bacen) na data-base de dezembro de 2018, o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC) cresceu mais de 18% em total de ativos, frente a um crescimento de 7% de todo o Sistema Financeiro Nacional (SFN).

Quando avaliado o crescimento da carteira de crédito do SNCC, vemos que foi ainda maior: 23%. O indicador demonstra o importante papel exercido pelos sistemas cooperativos neste momento de retomada da economia brasileira a partir da concessão de crédito rural, crédito pessoal sem consignação para pessoas físicas e a pequenas e médias empresas.

Frente a este cenário, torna-se ainda mais relevante a melhoria contínua das práticas de governança e supervisão das cooperativas brasileiras com o objetivo de endereçar um crescimento sustentável dessas instituições. O Bacen vem requerendo que as cooperativas estruturem linhas de defesa robustas para que atendam a um objetivo único: atuar no monitoramento, detecção e prevenção de perdas. Dado o seu porte e complexidade, cada cooperativa de crédito no Brasil deve contar com estrutura voltada ao monitoramento dos controles internos e outra voltada à gestão de riscos, auditoria interna, auditoria cooperativa e auditoria externa das demonstrações financeiras.

Esta estrutura gera custos significativos às cooperativas de crédito. Portanto, é fundamental que cada linha de defesa gere valor, aplicando técnicas de análise de dados, metodologias voltadas à prevenção de perdas e que estejam alinhadas aos riscos estratégicos de cada cooperativa.

Nesse contexto, a prática de auditoria cooperativa, quando realizada a partir de uma metodologia focada em riscos, alinhada à estratégia e integrada às suas demais linhas de defesa, exerce papel fundamental para melhoria contínua da governança das cooperativas de crédito, bem como para o seu crescimento sustentável.

A auditoria cooperativa, dentre todas linhas de defesa previstas, é a que contempla a maior diversidade de natureza de riscos a serem analisados, determinando que o auditor inspecione riscos relacionados ao desempenho operacional e situação econômico-financeira das cooperativas; à metodologia e estrutura voltada ao gerenciamento de riscos; à prevenção a lavagem de dinheiro e do financiamento ao terrorismo; ao relacionamento com clientes e usuários de produtos e serviços financeiros; e à aderência dos produtos de crédito rural e ProAgro a normas previstas no Manual de Crédito Rural.

Cooperativas de crédito com nível de governança mais elevado, baixo índice de perdas e que, consequentemente, apresentem bom desempenho econômico-financeiro, tendem a aumentar a credibilidade na sua região e mercado de atuação, captando novos associados e consolidando a relação de confiança com os já existentes, gerando o crescimento sustentável de suas carteiras de crédito.

Alinhado a isso, as captações e depósitos de associados no SNCC aumentaram em 18% de 2017 para 2008, demonstrando que muitos têm mais confiança em cooperativas de crédito do que em instituições financeiras tradicionais como bancos e corretoras de valores. Essa percepção se deve à estrutura robusta de supervisão das cooperativas de crédito e, ainda, a distribuição de sobras aos associados quando apresentam um bom desempenho econômico-financeiro no período.

Quando avaliamos a participação de mercado de sociedades cooperativas em países europeus, é possível ter uma referência do potencial de crescimento que esse segmento possui no Brasil. Na França, por exemplo, as cooperativas de crédito atingem 70% de participação. A estrutura de supervisão de uma instituição cooperativa de crédito exerce um papel fundamental nesse contexto à medida que, quando compostas por profissionais especializados no segmento e por metodologias modernas de auditoria, proporciona um resultado diferenciado, contribuindo significativamente para o crescimento sustentável das cooperativas de crédito brasileiras e, consequentemente, para o fortalecimento do SNCC.