Financiar via startup

O Homer, startup que conecta corretores de imóveis de todo o Brasil por meio de Inteligência Artificial, está lançando uma modalidade de financiamento imobiliário: a compra garantida. Ainda pouco conhecida no país, porém já usual no mercado internacional, a modalidade mescla acesso mais rápido ao crédito, burocracia menor, possibilidade de obter taxas de juros mais atrativas e sem ter a necessidade de o morador sair ou vender o seu imóvel para comprar outro. Isso quer dizer que quem já tem um imóvel e quer trocá-lo por um novo, pode financiar o pagamento da entrada pelo Homer, que garante um prazo de até três anos para que o cliente venda a propriedade antiga.

"Por meio do 'compra garantida', que se assemelha ao sistema de hipotecas nos EUA, o cliente paga apenas 20% da parcela do imóvel novo neste período e ainda evita problemas de permuta, que podem atrasar ou até anular a negociação. Isso é muito interessante tanto o comprador, quanto para o corretor. Para quem compra, as vantagens incluem a garantia da melhor taxa de crédito, maior flexibilidade de pagamento e mais segurança", explica Livia Rigueiral, CEO do Homer. "

Sendo assim, a startup, que agiliza parcerias imobiliárias entre corretores com comissão garantida, vai financiar até 85% do valor do imóvel, com uma porcentagem de 0,5% destinada ao corretor. No caso da compra de um imóvel de R$ 800 mil, por exemplo, são financiados R$ 680 mil, com uma comissão de R$ 3,4 mil ao profissional de venda.