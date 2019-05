88

O livro "O milagre da manhã para se tornar um milionário: Os segredos das pessoas bem-sucedidas que vão ajudar você a enriquecer" é uma sequência do best-seller "O milagre da manhã", que vendeu mais de 300 mil exemplares no Brasil.

"Esse é o verdadeiro valor das manhãs: nesse período de tranquilidade, quando o mundo está adormecido, e você está no controle é quando você nutre a galinha dos ovos de ouro e descobre o incrível potencial de cada novo dia", diz Elrod. "De todos os investimentos que existem, de imóveis e seguros resgatáveis em vida à bolsa de valores e startups, o melhor investimento é sempre em você. E a ferramenta para fazer isso aparece todos os dias ao nascer do sol, sem falta", acrescenta o autor.

Segundo a obra, os milionários sabem que tudo o que acontece no presente é resultado do que foi feito no passado, e que o controle do presente está nas nossas mãos. Desta forma, este manual busca demonstrar a conexão entre as manhãs e a riqueza, como o sucesso financeiro não pode ser uma busca sedentária e quais escolhas você precisa fazer para alcançá-lo.

O livro "O milagre da manhã para se tornar um milionário: Os segredos das pessoas bem-sucedidas que vão ajudar você a enriquecer", de Hal Elrod, autor do best-seller "O milagre da manhã", traz novas análises sobre período das primeiras horas do dia.

Empreendedorismo

Quando criança, no interior de São Paulo, Wilson Poit caminhava descalço oito quilômetros por dia para ir para a escola e voltar dela. Geladeira e televisão eram objetos desconhecidos para ele, que vivia numa casa sem energia elétrica. Décadas depois, Poit criaria uma empresa especializada no aluguel de geradores de energia que futuramente seria vendida por 400 milhões de reais para a líder mundial da área.

O livro "O não você já tem, então vá à luta: Como uma ideia simples, de um homem que veio do nada, se transformou numa empresa milionária", de Wilson Poit e Luis Colombini, narra essa história de empreendedorismo, que vai da infância de Poit, marcada por privações, até a transformação em um empresário admirado por nomes como Jorge Paulo Lemann, que assina o prefácio deste livro.

Wilson Poit é fundador da da Poit Energia, companhia de fornecimento de energia temporária líder de mercado no Brasil, vendida em 2012 para a inglesa Aggreko, líder mundial do setor. Desde 2013 o empreendedor passou a se dedicar a projetos de transformação no setor público, com foco na melhoria da eficiência, redução do estado, programas de desestatização e empreendedorismo.

Durante os capítulos do livro, Poit relembra sua caminhada sem esconder os medos, as fraquezas e os obstáculos, e divide seus aprendizados e filosofias, como a que serve de título ao livro. Segundo Wilson Poit existe uma luz no fim do túnel para o Brasil: empreender.

"O não você já tem, então vá à luta; Wilson Poit e Luis Colombini; Portfolio Penguin; 184 páginas; R$ 59,90