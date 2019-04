88

2019-04-29 03:00:00

O avanço do modelo econômico vigente modificou o panorama geral da sociedade. As transformações internas do capitalismo trouxeram também as crises do modelo e novos desafios no século XXI. Desigualdade extrema na distribuição da riqueza, pressão implacável sobre o meio ambiente e um espectro de crise financeira permanente. Para a economista Kate Raworth, a resposta para essas questões está em uma drástica mudança de paradigma.

Em "Economia Donut: uma alternativa ao crescimento a qualquer custo", Kate propõe um novo modelo econômico, propondo uma revolução simples e ambiciosa para responder aos problemas no sistema atual. Analisando os sete pontos críticos em que a economia dominante ruiu - do propagandeado mito do "homem econômico racional" à obsessão pelo crescimento ilimitado a qualquer custo -, a economista propõe um sistema no qual as necessidades de todos serão satisfeitas sem esgotar os recursos do planeta.

Utilizando conceitos da economia circular, Kate ilustra o que ela chama de ponto de equilíbrio através de um icônico gráfico similar a um "donut", a clássica rosquinha que nomeia o modelo. Vencedor do Prêmio Transmission, dado à obras inspiradoras comunicadas de forma inteligente, o livro traz, em uma linguagem clara, as coordenadas para guiar as políticas governamentais, o desenvolvimento global e as estratégias corporativas - além de atualizar os padrões para sucesso econômico.

Economia Donut: uma alternativa ao crescimento a qualquer custo; Kate Raworth; Zahar; 376 páginas; R$ 69,90