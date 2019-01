Falta de comunicação gera prejuízo

88

667050

2019-01-28 01:00:00

Fatores externos, como crises políticas e econômicas, atingem em cheio os resultados de indústrias e empresas brasileiras. Porém, para além disso, questões internas também são fatores que atrapalham, e muito, o crescimento e faturamento de pequenas e grandes corporações. De acordo com levantamento da Mais Criativa, consultoria gaúcha de performance e resultados profissionais, a falta de comunicação e resiliência de colaboradores atinge, principalmente, setores como de produção e até o comercial.

Para a especialista em treinamento empresarial e sócia da Mais Criativa, Silvana Bastian, existe um abismo entre a atenção que é dada para a formação técnica e a preparação das empresas para tratar com seus colaboradores. "É inegável que a falta de 'especialistas em pessoas' gera alto custo para as organizações", ressalta Silvana.

Segundo a especialista, é importante que as empresas entendam o perfil de suas equipes, o que as move e o engajamento no objetivo comum para o aumento de performance.

Se o treinamento de equipes e colaboradores for tratado de uma forma estratégica, ele se torna mais que um momento de capacitação. Torna-se uma oportunidade de desenvolvimento de talentos que devem ser geridos e continuados para produzir mudança de comportamento, engajamento, inovação e resultados, comprova o levantamento da Mais Criativa.

No entanto, se o treinamento for algo pontual, sem suporte ou acompanhamento, ele serve para informar, descontrair pessoas e equipes, mas não se prestando para geração de resultados mensuráveis. Além do mais, treinar é só uma parte da tarefa de uma empresa que busca atuar com um Recursos Humanos (RH) estratégico. Para Silvana, é fundamental fazer uma gestão inteligente das ações de desenvolvimento que apresentem resultados reais tanto em questões comportamentais, como técnicas. "O comportamental compromete o técnico. As empresas e o RH precisam pensar de forma sistêmica", esclarece.

Porém, se a empresa considerar que a área de treinamento estratégico e suas ações estão integradas aos planos de desenvolvimento, os resultados tendem a ser positivo. "O treinamento é só uma ferramenta de desenvolvimento. Existem outros recursos de desenvolvimento que talvez sejam mais adequados para determinado perfil de equipe ou objetivo de aprendizado. No entanto, o grande diferencial estratégico de um processo de desenvolvimento eficaz é que possa apresentar resultados mensuráveis", diz Letícia Pires, sócia da Mais Criativa.

De acordo com as especialistas, todas as áreas de uma empresa ou indústria precisam ser treinadas, principalmente no âmbito comunicacional. No entanto, o que se observa são grandes ruídos de comunicação entre aos setores, desde o nível estratégico, produtivo até o comercial. Essas lacunas prejudicam fortemente o resultado do treinamento. "Um caixa pode acabar com toda uma campanha de marketing por exemplo. Mas a gestão estando preparada e alinhada faz toda a diferença", completa Letícia.

No momento em que está acontecendo, o treinamento já começa a produzir resultados desde que esteja projetado de forma que faça sentido para os participantes e tenha relevância em sua atividade. No entanto, um encontro de algumas horas precisa de manutenção e oferecer suporte para estimular a continuidade do interesse e engajamento dos participantes em manter as mudanças e novos métodos. Isso se chama processo de desenvolvimento. Sem manutenção, a pressão e responsabilidades da rotina diária desestimulam a continuidade.