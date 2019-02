Nós, os robôs e a ética dessa relação

88

2019-02-04 00:29:11

Patricia Knebel

Um robô inteligente usado em uma fábrica de carros no Japão matou um trabalhador que tentou fazer reparos na máquina, pois não tinha consciência que existia um humano ali. No Arizona (EUA), todos acompanharam o caso da mulher que morreu ao ser atropelada por um carro autônomo do Uber no ano passado.

Antes disso, a Tay, projetada pela Microsoft para bater papo com as pessoas no Twitter, viveu menos de 24 horas. A robô, que aprendia conforme ia se relacionando on-line com as pessoas, se transformou em sexista, pornográfica, nazista e racista na medida em que esses foram sendo os valores ensinados pelos internautas. A multinacional teve que tirar o projeto do ar, assim como já aconteceu com outros players, como Facebook e Google.

Com um poder revolucionário comparado ao próprio surgimento da internet, a Inteligência Artificial (IA) será uma das tecnologias mais disruptivas das próximas décadas. Mas o que faremos quando o mundo em que vivemos for dominado por robôs, que tomarão decisões mais rápidas e precisas que nós?

Se uma máquina causar danos a seus usuários, quem responderá civilmente? Como imputar responsabilidade caso uma solução da IA venha a se comportar de forma equivocada e insegura? Se um robô de um banco vazar dados confidenciais do correntista, de quem será a culpa: do desenvolvedor, do fabricante ou da instituição financeira?

Pode parecer muito cedo para se pensar nisso, mas a verdade é que a responsabilização dos atos cometidos por sistemas baseados em IA já vem sendo debatida em muitos países. Na Europa, por exemplo, estuda-se criar uma personalidade jurídica para os robôs. Em 2017, o Parlamento europeu editou um resolução com recomendações sobre Direito Civil e robótica para que se crie uma espécie de personalidade jurídica para os robôs, chamada de e-personality.

"O assunto é complexo e as diretrizes, ainda muito vagas, inclusive no Brasil", afirma a advogada especialista em Direito Digital Paula Tudisco, do escritório Küster Machado Advogados. No Brasil, apenas pessoas físicas ou jurídicas são titulares de direitos e obrigações, e, portanto, as vítimas podem imputar a responsabilidade pela reparação dos danos causados pela Inteligência Artificial ao seu proprietário final ou ao seu fabricante, dependendo da situação e da tecnologia empregada.

"A percepção de que a empresa que desenvolveu e implementou a tecnologia é que deve se responsabilizar juridicamente por eventuais danos causados pelo robô criado é praticamente automática no nosso ordenamento jurídico", relata.

A criação de um seguro amplo, que faça frente às hipóteses de danos causados por robôs com IA, é outra opção que vem sendo pensada globalmente. "Se o robô causar danos xingando pessoas ou até matando, alguém da cadeia de produtores da ferramenta seria acionado, e o plano faria a cobertura dos prejuízos", analisa, destacando que isso já está avançando entre os países europeus.

Todos esses debates sobre os limites da Inteligência Artificial e a responsabilização só estão presentes porque essa tecnologia, até então mais restrita ao meio acadêmico, chegou de fato às nossas vidas. Tecnicamente, isso foi possível comercialmente graças à chegada da computação em nuvem. O fato de poder contratar processamento (em vez de precisar comprar supercomputadores) democratizou o acesso à IA e fez surgir uma série de serviços que facilitam a criação de soluções inteligentes.

Essa massificação está acelerando o surgimento de novas questões. "A ética é uma das grandes áreas de pesquisa em Inteligência Artificial, justamente porque hoje está cada vez mais presente na vida das pessoas, e, consequentemente, os seus impactos são mais visíveis", avalia o pesquisador em Inteligência Artificial da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e atual secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Luis Lamb.

Edson Prestes, pesquisador do Instituto de Informática da Ufrgs e membro do IEEE (sigla em inglês da organização internacional dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade), defende que os algoritmos de IA sejam auditáveis, ou seja, que se consiga explicar e dizer o porquê dos resultados.

"Tudo está associado à transparência. Quando você sabe o que o sistema produziu e o motivo, consegue atribuir responsabilidade", destaca. Ele é o único brasileiro que faz parte de um painel permanente da Organização das Nações Unidas (ONU) para debater questões como segurança e direitos humanos na era digital. Os colíderes da iniciativa são Melinda Gates, da The Bill & Melinda Gates Foundation (EUA) e Jack Ma (China), Executive Chairman, Alibaba Group.