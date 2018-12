Presentes solidários aquecem o varejo

88

661158

2018-12-16 22:15:00

Adriana Lampert

A mobilização em prol de comunidades carentes via projetos sociais não só contribui para uma boa imagem das empresas, como também gera ganhos para toda a sociedade. No período de festas de final de ano, o investimento de corporações de diversos setores produtivos com foco em ações solidárias de Natal é uma das iniciativas que incrementam as vendas de boa parte do comércio.

"O volume de vendas de brinquedos, roupas e fraldas (principalmente) que ocorre neste período é bem significativo por parte de confrarias, empresas e associações que se cotizam para presentear entidades e comunidades carentes", comenta o presidente do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas-POA), Paulo Kruse. "Acontece muito do comércio, principalmente no atacado, porque neste canal é possível comprar em grande quantidade pelo menor preço."

Enquanto passa o conceito de empresa comprometida com responsabilidade social, agregando valor à marca, a corporação que volta suas ações para as camadas menos privilegiadas da população também ajuda a fomentar o espírito solidário e a consciência da importância do engajamento em causas que vão além do bom andamento dos negócios.

Segundo Kruse, esse tipo de iniciativa é ainda mais comum entre associações de empregados de empresas de grande porte, que tomam a iniciativa de forma autônoma. "Os empresários do comércio inclusive se preparam estocando produtos direcionados especificamente para esse tipo de demanda", detalha o dirigente.

Com toda essa mobilização, uma série de pessoas e entidades se favorecem de ações sociais, que partem, também, dos próprios varejistas. As reuniões anuais das Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs) do Estado, que ocorrem com a missão de mobilizar comerciantes para as estratégias de final de ano, não se resumem a promoções natalinas de vendas, afirma o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS), Vitor Augusto Koch. Os encontros estratégicos também passam por diálogos de fomento a ações solidárias por conta do Natal.

"Que o comerciante tem sua realização pessoal no momento em que vende, não há dúvidas; entretanto, isso não é tudo. Existe um olhar solidário, especialmente para as crianças e os idosos", afirma Koch. O dirigente pondera que, "no longo prazo, a entidade tem o entendimento de que o mais importante é criar cidadãos estruturalmente produtivos e inseridos na sociedade". "Queremos ensinar a trabalhar e prosperar. Essa é a nossa linha prioritária de engajamento social", destaca Koch.

Exemplo de empresários que fomentam iniciativas em busca de amenizar a carência de determinados segmentos da sociedade neste período não faltam: um deles - talvez o mais popular - é o do Correios. "Já é um clássico as pessoas se mobilizarem para pegar uma cartinha e doar um presente de Natal - e o comércio se beneficia muito neste período, no qual as ações solidárias se multiplicam", comenta o presidente do Sindilojas-POA, Paulo Kruse.

"Neste ano, estou bem impressionada com os pedidos e valores dos brinquedos", comenta a supervisora da rede de lojas Del Turista, Beatriz Dias. Ela explica que a prática de pessoas e empresas comprarem presentes para doações no Natal é bastante comum, e que aumenta a cada ano.

Em 2018, a surpresa de Beatriz ficou por conta do aumento do tíquete médio dos produtos, que pulou de R$ 50,00 para R$ 150,00. "Sempre nos organizamos, porque a procura é grande, e muitas empresas encomendam uma quantidade maior de itens de valores acessíveis", explica a supervisora. "Recentemente, recebi pedido para reservar 100 produtos que possam ser doados tanto para menina quanto para menino, no valor de até R$ 30,00", exemplifica. Neste rol, entram jogos de quebra-cabeça e educativos. "Tem bastante alternativas neste valor. Temos fornecedores como a Xalingo, com produtos de valor menor, mas com qualidade, para crianças a partir de três anos."

Mas, apesar da crise, as pessoas estão procurando brinquedos com valores mais altos. Segundo Beatriz, a procura por carrinho de controle remoto, bicicletas e bonecas mais elaboradas, como Baby Life, entraram para a lista de presentes de pessoas e empresas que destinam verba e atenção para crianças carentes.

"Não sei se foi porque, durante o ano, estiveram mais moderadas no consumo, mas parece que, em 2018, as pessoas estão mais solidárias", avalia Beatriz, comemorando: "Isso ajuda a movimentar a venda de brinquedos".