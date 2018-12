Gaúchos e catarinenses: competição entre vizinhos

Projeto de restauro do Laçador será entregue no mês que vem. /CLAITON DORNELLES /JC

Jefferson Klein

A boa convivência entre vizinhos é algo importante e muito útil no momento em que se precisa de apoio para uma causa em comum. Contudo, também divergências e disputas são situações rotineiras quando os interesses se cruzam. Esse é um cenário que se verifica entre estados como Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As duas regiões mais ao Sul do País têm pautas mútuas e convivem dentro de entidades como o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul), mas cada vez mais disputam empreendimentos e movimentação de mercadorias.

Um dos maiores complexos pelo qual gaúchos e catarinenses, além de outras regiões, concorreram nos últimos anos foi a fábrica da BMW. No final, a montadora optou pelo município de Araquari (SC). O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável em Santa Catarina, Adenilso Biasus, recorda que o diferencial para o estado conquistar a montadora foi a proatividade da Investe SC, uma agência de atração de investimentos criada através de uma parceria do governo com a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) e Federação Catarinense de Municípios (Fecam). "A iniciativa privada precisa de agilidade", reforça Biasus. Conforme o secretário, Santa Catarina conta com uma carteira de R$ 70 bilhões de investimentos em projetos que se encontram em alguma etapa de licenciamento ambiental. Um investimento já confirmado é o da norte-americana WestRock (fabricante de papelão ondulado), que anunciou que aportará cerca de R$ 1,2 bilhão no aumento da capacidade da planta da companhia situada na cidade de Três Barras.

O dirigente chama a atenção para um setor produtivo bastante diversificado no estado, com segmentos como comércio, indústria, turismo e tecnologia. Outra vantagem citada é que não há muitas desigualdades regionais. "Isso cria um ambiente favorável que acaba atraindo os investidores", detalha. Além disso, segundo Biasus, Santa Catarina possui estabilidade jurídica e uma política de incentivo fiscal consistente. O estado conta com duas ferramentas principais para atração de empreendimentos, o Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense (Prodec), que concede incentivo a título de financiamento, equivalente a um percentual pré-determinado sobre o valor do ICMS, a ser gerado na implantação ou expansão de empreendimentos industriais, e o Pró-Emprego, que possibilita que o empreendedor utilize recursos desse imposto para aquisição de novos equipamentos. No caso deste último, há incentivos nas operações de importação em alguns segmentos como insumos na agricultura ou pecuária, matéria-prima para revenda a indústrias e industrialização, mercadoria para revenda e para bens adquiridos de ativo permanente. "Mas, o principal é o ambiente favorável que Santa Catarina oferece, o atendimento personalizado, acessível", frisa Biasus.

O secretário acrescenta que o setor de tecnologia está crescendo intensamente no estado, sobretudo na região de Florianópolis. "A cada R$ 1,00 que o setor de turismo aporta na economia, o de tecnologia desembolsa R$ 4,00", informa. Uma operação recente, destacada pelo dirigente, é a importação de veículos por parte da GM pelo porto de Itajaí. Essa atividade, de acordo com Biasus, era realizada no Rio Grande do Sul e, embora ainda esteja em fase de testes, o secretário tem a informação de que a empresa fixará essa operação em Santa Catarina.

Se forem comparados os desempenhos de PIB nos últimos anos, Santa Catarina tem superado o Rio Grande do Sul nesse quesito. De acordo com dados do IBGE, de 2002 a 2016, o PIB catarinense subiu 37%, contra 27,6% do gaúcho. Em 2016, o PIB de Santa Catarina caiu 2%, enquanto o do Rio Grande do Sul teve uma queda de 2,4% e o do Brasil, de 3,3%. Quando o assunto é trabalho, conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o saldo de admissões e desligamentos em Santa Catarina, de janeiro a setembro deste ano, era de 44.933 empregos, contra 21.926 no Rio Grande do Sul.