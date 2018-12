Salomão aposta na confiança e na humanização das relações profissionais para capacitar um líder. Buscando analisar a relação entre chefes e líderes, o escritor discorre pelas necessidades de se estar preparado para iluminar, empoderar e se conectar com a juventude que compõe as equipes nas empresas. A obra também analisa o reconhecimento dos jovens como formadores de opinião e aposta na troca de experiências como forma enriquecedora para ambos lados, no qual o caminho para formar líderes comprometidos, responsáveis e felizes se constrói.

Com base na experiência que Salomão adquiriu comandando sua empresa, a Rádio Ibiza, cercado por jovens, o autor desfaz o mito de que as novas gerações são alienadas, desfocadas ou desinteressadas. Seguindo o sucesso da Rádio e o legado que pretende deixar para os seus sucessores, a obra aborda os grandes desafios para lidar com os jovens no ambiente de trabalho. Salomão aponta: a necessidade de compreendê-los; o exercício da empatia com sinceridade, descobrindo como aproveitar o potencial de quem é recém-chegado ao mercado.

CAPITALISMO

Entender as diferentes visões econômicas torna-se uma arma para fomentar o conhecimento sobre economia e sociedade. Em seu novo livro, o geógrafo David Harvey, um dos marxistas mais influentes hoje, se propõe a atualizar o pensamento de Karl Marx à luz das novas transformações da globalização capitalista contemporânea. Nesse aspecto, o livro A loucura da Razão Econômica - Marx e o Capital no Século XXI absorve o contexto e questiona a pertinência e a atualidade de Marx.

Disparando contra a "loucura da razão econômica", ele revela a total impotência da dita "ciência econômica" absoluta para lidar com os problemas postos pela crise atual do capitalismo. Ciente da urgência do objeto, o autor emprega uma escrita clara e acessível, sem prejuízo da profundidade do conteúdo, e procura fornecer um instrumental teórico à altura das complexidades e armadilhas da lógica do capital, de modo que os diversos movimentos e organizações sociais possam calibrar melhor suas estratégias políticas diante do inimigo comum.

Ao decorrer do livro, Harvey constrói uma obra de amplo alcance temático, destinada tanto para leigos quanto para iniciados nas teorias econômicas, fornecendo reflexões estimulantes sobre fenômenos diversos como: bitcoin; inteligência artificial, a eleição de Donald Trump, os megaprojetos chineses e a crise da zona do euro. A obra é destinada para aqueles que buscam se atualizar em meio aos novos conceitos do capital.

A loucura da Razão Econômica - Marx e o Capital no século XXI; David Harvey; Boitempo; 224 páginas; R$ 53,00