A saída é pelo caminho inverso

Eduardo Lesina

Na natureza, nada se cria, nada se perde: tudo se transforma. A célebre frase atribuída ao cientista parisiense Antoine-Laurent Lavoisier assemelha-se aos conceitos e princípios da logística reversa. Na prática, trata-se da responsabilidade compartilhada na destinação adequada de resíduos sólidos, com o recolhimento de produtos e embalagens pós-consumo e seu reaproveitamento ou inserção em outros ciclos produtivos.

Esse caminho contrário da produção e do consumo mostra-se como um instrumento de desenvolvimento econômico e social e vem aumentando sua importância na medida em que a geração de dejetos no País cresce mais do que a população. De 2003 a 2014, a produção de lixo aumentou 29%, enquanto o avanço populacional foi de 6%. De acordo com Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), R$ 8 bilhões são perdidos por ano no País com resíduos sólidos que deveriam ser reciclados, já que mais de 90% do que é gerado no Brasil é disposto no solo e sem qualquer aproveitamento.

Os dados demonstram que o erro dentro da logística acontece, em maior parte, pelo descarte inadequado de resíduos vencidos ou usados, chamados de pós-consumo, que podem trazer riscos à saúde humana e ao meio ambiente. É justamente essa distorção que a PNRS busca corrigir ao determinar que as empresas disponibilizem pontos de coleta específicos para materiais como lixo eletrônico, lâmpadas, pilhas e baterias, pneus, embalagens em geral, entre outros itens.

A partir daí, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes ficam responsáveis por reciclar o que for possível e proceder à destinação ambientalmente adequada dos rejeitos. Ao fim dessa cadeia, os materiais podem ter duas definições: resíduos, material que ainda tem valor agregado e vida útil, e rejeitos, que não possuem mais viabilidade técnica ou econômica.

A Lei nº 12.305/2010 modernizou a PNRS e o pensamento sobre a questão dos resíduos sólidos, abandonando os conceitos de "onde colocar o lixo". Segundo o promotor de Justiça e coordenador Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente e da Ordem Urbanística e Questões Fundiárias, Daniel Martini, a lei define conceitos sobre o que é cada material, responsabiliza agentes, viabiliza formas de se implantar a logística reversa e atualiza o princípio de não geração de resíduos.

Esse princípio, diz Martini, é necessário não só pela poluição do meio ambiente, mas também por evitar a pressão sobre os recursos naturais. Para produzir novas embalagens, por exemplo, ou se aproveita matéria-prima já retirada da natureza ou mais material será coletado, que acaba gerando um esgotamento desses recursos.

Para Gabriela Otero, coordenadora do departamento técnico da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), a lei que instaurou a política nacional sobre a questão dos resíduos sólidos veio para impor definições sobre o que é resíduo e qual sua destinação, mas ainda falta quem lidere o processo para a PNRS ser mais efetiva no País.

"A logística reversa é esse caminho de volta do produto, mas quem lidera essa caminho é o que está sendo discutido hoje no Brasil." Além da falta do entendimento de liderança, a cadeia produtiva precisa atender a alguns pontos para que as normas sejam implementadas de forma efetiva. Segundo o presidente do Conselho de Logística Reversa do Brasil (CLRB), Paulo Roberto Leite, a cadeia produtiva precisa subsidiar, parcial ou totalmente, o retorno desses produtos.

Para que a logística reversa saia do papel, a lei do PNRS prevê três maneiras distintas, em ordem de prioridade. A primeira é via acordo setorial entre iniciativa privada e poder público, por meio do qual o setor produtivo se organiza e cria um mecanismo para viabilizar o retorno desses produtos no pós-consumo.

Em segundo lugar vem o termo de compromisso: quando a logística reversa não está funcionando corretamente, o poder público pode convocar um determinado setor ou empresa e cobra um termo para operacionalizar o retorno dos produtos ou dos resíduos de volta ao setor empresarial. Além desses, a forma menos aconselhada se dá pela regulação, adotada quando as outras ações não têm o resultado esperado. Daí o poder público deve regulamentar, por lei, a logística reversa, independentemente de qualquer acordo setorial.

De acordo com o presidente do CLRB, a solução para esse problema passa por diversos caminhos. Primeiro, o desafio que as empresas enfrentam para saber efetivamente qual é a divisão das questões financeiras do processo: quanto paga o fabricante ou importador? Quanto é a parte do distribuidor? Quanto deve pagar o varejista? Além disso, Leite ressalta a necessidade de empresas atuarem nesse segmento: "a falta de incentivos para empresas que realmente reciclam e reaproveitam esses materiais também é um problema. Hoje, essas empresas atuam com os mesmo custos que qualquer uma das empresas no Brasil". Para o presidente do CLRB, essa situação é extremamente desvantajosa, uma vez que as empresas do setor vão trabalhar com produtos com baixíssimo valor agregado, o que normalmente vai ter a lucratividade muito baixa.