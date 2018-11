Encantar faz toda a diferença

Dulce Emidio

Para uma empresa ter sucesso, seja qual for a área de atuação, o atendimento é fator decisivo. Mesmo em tempos digitais, sempre há um interlocutor. Muitas vezes, está aí o diferencial que faz as pessoas decidirem entre as muitas ofertas disponíveis. Da mesma forma, pode ser o elemento determinante para a fidelização ou perda de um contrato. Em razão disso, cada vez mais empresas estão aderindo à lógica de encantamento de clientes.

Tudo deve começar pela cultura: o encantamento ao cliente precisa estar disseminado por tudo e por todos, tornando-se o foco da empresa. Esse resultado depende de uma série de variáveis, a maior parte delas relacionadas a competências pessoais e técnicas. O responsável deve ter habilidade em comunicação, apresentar boa fluência verbal e empregar linguagem compreensível. E mais: ser natural, amigável, educado, simpático e paciente. Precisa ficar atento aos anseios de quem está diante de si e se comprometer com ele.

A principal característica do atendimento diferenciado, o que permite encantar clientes, é a empatia. Na prática, isso significa colocar-se no lugar do outro, tratando-o como gostaria de ser tratado. Isso faz com que o cliente se sinta bem e acolhido, não de uma forma pronta, com procedimentos e diálogos predefinidos, mas na sua medida, satisfazendo suas reais necessidades e ir além.

Fazer o "a mais" é o grande responsável pelo encantamento. Há muitas formas de superar as expectativas, até mesmo com gestos simples. Pode acontecer com um atendimento cortês, a solução de um problema em prazo menor do que o prometido, um valor mais atrativo, um produto ou serviço que se destaque pela qualidade, um pós-venda que demonstre a preocupação da empresa com o cliente, mesmo após a compra já ter sido efetivada. As possibilidades são diversas, cabendo a quem atende a sensibilidade de oferecer o melhor.

Em suma, o encantamento ao cliente ocorre naturalmente quando a empresa se importa de verdade com as pessoas. Quando o objetivo é construir um relacionamento e há desejo de tornar inesquecível a experiência do cliente. Para conseguir colocar em prática tudo isso, a empresa precisa estar repleta de pessoas que amam o que fazem. O resto é tudo consequência.

Coordenadora da CDI - Central de Diligências e administradora de empresas