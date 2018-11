É a única que harmoniza descobertas transformadoras integrando, pela primeira vez, o mundo físico, digital e biológico em um mesmo ambiente. Com essas mudanças, o modelo de gestão também precisa mudar: os modelos corporativos, os líderes, os mecanismos de educação etc. Sandro Magaldi e José Salibi Neto trazem nesta obra um panorama completo dos modelos de gestão ao decorrer da história e qual deve ser o modelo nesse novo momento no qual estamos vivendo.

Hoje coabitam, no mesmo momento, o novo - representado pelas novas tecnologias, inovações e rupturas - com o clássico, o tradicional, forjado ao longo de séculos de convivência e desenvolvimento humano. Essa nova Era é conhecida como a 4ª Revolução Industrial, a mais abrangente, profunda e ampla da história.

O que fez empresas como Netflix, Airbnb e Uber assumirem o lugar de companhias e modelos de negócios aparentemente consagrados e indestrutíveis? O que nos reserva o futuro? Embora muito se tenha falado sobre esses novos players do mercado, ainda há inúmeras dúvidas sobre como será o futuro do mundo corporativo, com seus diversos modelos de empresas e negócios, muitos dos quais ainda se consideram inabaláveis. O fato, porém, é que, diariamente, o mundo passa por mudanças em todas as áreas.

ECONOMIA

Após a queda do Muro de Berlim, o capitalismo emergiu como sistema econômico dominante, passando a guiar os países mais ricos e de crescimento mais veloz. Atualmente, os problemas acarretados por esse sistema se mostram de maneira contundente em todo o mundo, tais como a concentração da riqueza nas mãos de poucos, a exploração desenfreada dos recursos naturais e a alta taxa de desemprego.

Philip Kotler, considerado como um dos nomes mais importantes da história do marketing, traz, com clareza, sua opinião de especialista sobre esses problemas - listando os 14 principais que afligem as economias capitalistas ao redor do mundo. Além disso, ele analisa os fatores que determinam essa crise do sistema, partindo do quadro global para as particularidades.

Neste livro, Kotler coloca o capitalismo em xeque, analisando suas falhas, mas também identificando seus pontos positivos. Nessa dualidade, o autor evidencia as diferentes visões dentro da crítica geral ao sistema. Com a proposta de união das iniciativas públicas e privadas, ele apresenta sugestões para um capitalismo mais saudável e mais sustentável.

A obra é indicada para quem procura entender os princípios e conceitos do sistema econômico, bem como os problemas e impasses que a atualidade evidencia dele. Nas suas 336 páginas, Kotler abre o leque de análises sobre as perspectivas do capitalismo atual, apontando suas falhas e propondo soluções.

Capitalismo em confronto; Philip Kotler; Best Business; 336 páginas; R$ 52,90; disponível em versão digital