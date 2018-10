O universo das microcervejarias do Rio Grande do Sul

Eduardo Lesina

Obtenção de mosto, fermentação, maturação, filtração, envase e embarrilamento. Em resumo, o processo de produção de uma cerveja atravessa essas grandes etapas. Entretanto, a produção da bebida já não pode mais ser resumida apenas nesses itens. Novos sabores, aromas e texturas revolucionaram o mercado de consumo no País. O crescimento, exponencial, no número de cervejarias, iniciado em 2010, representa essa propagação da cultura cervejeira.

Os dados do Ministério da Agricultura indicam 679 microcervejarias registradas no Brasil, das quais 20% estão localizadas no Rio Grande do Sul. As 142 microcervejarias registradas em solo gaúcho fizeram o Estado se tornar referência na produção da bebida composta por malte e lúpulo, equiparando-se aos clássicos vinho da serra gaúcha. Mas afinal, o que é uma microcervejaria?

Produções mensais entre 50 mil litros e 200 mil litros, as características de um negócio com berço familiar e a liberdade de experimentação de novos sabores são alguns do fatores que unem esse modelo de cervejaria. O crescimento desse modelo de produção acompanha a tendência mundial de consumo local, priorizando os produtos regionais. Além disso, a qualidade da bebida produzida nas terras gaúchas, somada à crescente das cervejas direcionadas para a gastronomia, trouxe novas formas de produzir, comercializar e participar da cena cervejeira atual.

Nesse sentido, o Regional Cervejas Artesanais funciona como um estabelecimento de curadoria das cervejas locais, alavancando as marcas gaúchas no mercado, antigamente dominado pelas cervejas importadas. Criada em 2014, em época de alta do dólar e, consequentemente, com uma viabilidade menor de importar marcas estrangeiras, a Regional encontrou um público crescente que buscava consumir cerveja local e de qualidade: "nascemos de uma demanda do mercado, em um nicho que não havia sido muito explorado ainda, em uma época que já havia um número razoável de marcas do Estado", explica o proprietário, Maurício Zart.

Embora o mercado das cervejas popularmente conhecidas como artesanais represente cerca de apenas 1% das vendas no setor cervejeiro, as marcas lutam para multiplicar o conhecimento do consumidor sobre essa esfera ainda em crescimento. "Não adianta disputarmos esse 1%, temos que buscar os 99%", reflete Thiago Galbeno, fundador da cervejaria gaúcha Perro Libre. Para Galbeno, a grande questão atual das cervejarias caseiras é demonstrar ao público que o produto pode ser muito mais que aquela bebida entregue pelas grandes companhias. Como resultado desse apoio mútuo, as microcervejarias fortalecem suas marcas e garantem a propagação da cultura cervejeira.

A colaboração é um aspecto muito presente no cenário de produção local de cerveja ao redor do mundo. As trocas de ingredientes ou informações entre as microcervejarias gaúchas acompanham esse espírito da comunidade mundial. No entanto, essa indústria nem sempre foi assim aqui no Rio Grande do Sul: "antigamente, as cervejarias existiam isoladas como caixas pretas, na qual entrava insumo de um lado e saía produto de outro, sem nenhum engajamento do consumidor com a produção", explica o cervejeiro Leonardo Sewald, sócio-diretor da Cervejaria Seasons, na Zona Norte de Porto Alegre.

Na Capital, as fábricas das microcervejarias estão concentradas no território do 4º Distrito. Com o objetivo de revitalizar o local, tanto a prefeitura quanto as microcervejarias se apoiam em criar eventos para aproximar o consumidor da produção de cerveja. Primeira a se instalar no bairro Anchieta, em 2010, a Seasons viu os seus vizinhos cervejeiros se situarem nas proximidades, e, hoje, há 14 marcas atuando no local. Por ser um bairro industrial, ou seja, permitindo as fábricas para a produção da bebida no Plano Diretor da cidade, os cervejeiros buscam atrair os consumidores para dentro de suas propriedades, propagando cultura e conhecimento sobre a bebida, além de trazer a população para um bairro que não é comumente povoado.

Essas relações, somadas à cultura recebida das influências de colonizações alemãs e italianas - com a produção de bebidas alcoólicas e grandes festas -, ao costume do gaúcho com o amargor e à grande produção de cervejas premiadas e de qualidade, fizeram o Rio Grande do Sul tornar-se um polo cervejeiro no País. Desde as nanocervejarias, com panelas de 50 litros, às microcervejarias, que já representam fortes nomes no cenário cervejeiro, a produção local segue a disputa por estabelecer o seu espaço na prateleira do consumidor.