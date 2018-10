comportamento

Lançado recentemente no Brasil, o livro está entre os melhores livros para ler nas férias pela seleção do Guardian.

Krznaric explora não apenas as contribuições de grandes pensadores, mas também insights e lições das vidas de praticantes pioneiros do lema: de anônimos a famosos, como David Bowie e Steve Jobs. Valendo-se de uma abordagem eclética, cruzando referências das mais diversas fontes, ele monta um verdadeiro banco de dados sobre a expressão e investiga as suas diversas aplicações nos dias de hoje.

O livro é uma abrangente história cultural e filosófica do carpe diem, um chamado para recapturá-lo. O renomado filósofo Roman Krznaric revela cinco diferentes maneiras de aproveitar o dia que a humanidade descobriu ao longo dos anos - oportunidade, hedonismo, presença, espontaneidade e política -, com um capítulo dedicado a cada uma.

Pronunciado pela primeira vez há mais de 2 mil anos pelo poeta Horácio, Carpe diem - "aproveite o dia" - ressoa até hoje em nossa cultura. Músicas, filmes, livros inspiraram-se nesse antigo lema, disseminando seu potencial transformador. Mas o verdadeiro espírito do carpe diem foi sequestrado e corre o risco de desaparecer, de acordo com a nova obra de Roman Krznaric, Carpe diem: resgatando a arte de aproveitar a vida. Segundo a leitura, o termo foi reduzido ao prazer instantâneo de uma compra em apenas um clique ou à ideia de viver o aqui e agora.

Política

O novo livro O progressista de ontem e do amanhã - Desafios da democracia liberal no mundo pós-políticas identitárias, do renomado cientista político Mark Lilla, defende a revalorização da política institucional e da persuasão democrática para restaurar o primado da justiça e da solidariedade sobre as identidades grupais ou pessoais.

No final de 2016, a surpreendente vitória presidencial de Donald Trump assinalou um momento crucial na política norte-americana, com repercussões em todas as democracias do Ocidente. Defensores do livre mercado e do bem-estar social à maneira de Roosevelt, Kennedy e Obama, os liberais progressistas repentinamente se deram conta de sua profunda desconexão com a massa das pessoas comuns.

Para Mark Lilla, o sucesso das políticas identitárias de proteção às minorias solapou a coesão social e abriu caminho para a ascensão do populismo. O autor examina esse fenômeno histórico de consequências imprevisíveis para invocar um retorno urgente e radical aos fundamentos institucionais da cidadania.

"Após a trágica eleição de Trump, faz-se urgente uma análise dos destroços. Mark Lilla oferece um profundo e provocador resumo do que deu errado, e do que liberais, moderados e progressistas, podem fazer a respeito", afirma o psicólogo e escritor Steven Pinker.

Progressista de ontem e do amanhã - Desafios da democracia liberal no mundo pós-políticas identitárias; Mark Lilla; Editora Companhia das Letras; 120 páginas; R$ 44,90