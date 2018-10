Aumenta número de pessoas que buscam renda extra no Brasil

Adriana Lampert

"Além de evitar comprar por impulso, e analisar muito bem o crédito antes de entrar em um cheque especial ou usar o cartão, empreender tem sido a saída para muitas pessoas que precisam sanar dívidas no Brasil", avalia. Ela comenta que o número de empreendedores por necessidade vem crescendo ano a ano no País. Somente em junho de 2018, foram 156,5 mil novos microempreendimentos, o que apontou crescimento de 7,2%, em relação ao mesmo mês de 2017 (146 mil), e queda de 14,3% diante do número apurado em maio de 2018 (182,5 mil).

Segundo a gerente de Sustentabilidade Corporativa da Serasa Experian, Andréa Regina, o enfraquecimento do ritmo de crescimento econômico contribui para manter em patamares elevados as taxas de desemprego no País e, consequentemente, os níveis recordes de dívidas atrasadas. Neste sentido, buscar uma renda extra é uma atitude de quem já entendeu que é preciso se reeducar financeiramente.

O negócio expandiu e atualmente Madeleine fatura entre R$ 3 mil e R$ 5 mil. "Como moro em Florianópolis, que é uma cidade turística, na alta temporada também presto o serviço de check in e check out para clientes que têm imóveis para locação - esse serviço sou eu mesma que faço. Tenho a responsabilidade de ficar com as chaves e receber os hóspedes."

"Um dos meus últimos empregos foi em uma empresa de telefonia e a renda não era o suficiente. Meu carro ficava mais na garagem, porque não tinha dinheiro para gasolina - era complicado, eu trabalhava o mês inteiro (26 dias), oito horas por dia e o salário que eu ganhava não dava para driblar as contas do mês e gastos com filhos."

"A necessidade de renda extra se deu quando me deparei com dois filhos pequenos e necessitava de tempo para acompanhar a educação deles e ao mesmo tempo precisava trabalhar de uma forma flexível", comenta a empreendedora Madeleine Lisboa Beinlich, atualmente administrando a Central de Diaristas, em Santa Catarina. Ela conta que antes da empreitada, as finanças eram "muito apertadas".

De acordo com informações da empresa de contratação de serviços Getninjas, cerca de 23% da população inadimplente buscou novas formas de inserção no mercado de trabalho somente neste ano, tornando-se pessoas multitarefas. "Atualmente, dos 450 mil profissionais cadastrados, um terço faz da atividade uma renda extra para equilibrar as contas de casa", afirma o CEO da empresa, Eduardo L'Hotellier. Aí vale tudo: desde pequenos reparos (o chamado serviço de marido de aluguel) até aulas de inglês.

O número de pessoas que busca uma renda extra no Brasil cresceu mais de 20% no ano de 2018, em meio a um cenário conturbado na economia e na política do País, que levou mais de 61,8 milhões de brasileiros à inadimplência de janeiro a julho, segundo a Serasa Experian.

Empreender por necessidade é um dos resultados da crise

"É preciso entender quais os principais custos fixos se tem no dia a dia e quais as oportunidades de reduzir gastos, como mudar o plano de TV a cabo ou de telefonia móvel." Para a gerente da Serasa, o hábito diário de controle orçamentário é fundamental, seguido pelo hábito de poupar. "É importante ter um fundo de reserva de pelo menos três a seis meses do salário." Andréa ressalta que o planejamento passa por pequenos sacrifícios. "Desta forma, até quem recebe salário mínimo é capaz de comprar uma casa própria, por exemplo."

"Eu já trabalhava por conta própria, me cadastrei como Microempreendedor Individual (MEI) em 2010, pois o mercado estava fraco - mesmo assim não tive medo e acreditei", recorda o técnico em paisagismo Luiz Henrique Alves, que hoje exerce serviços como pintor. Antes de vingar na atividade - vinculada ao Getninjas -, ele havia feito diversos investimentos em outros aplicativos. "Decidi tentar mais uma vez, deixei de gastar dinheiro com hobbies e investi de início uma quantia e logo surgiu o primeiro cliente, era pouca coisa, mas já estava ótimo."

Pequenos e médios empreendedores no Brasil representam quase 80% da economia - e muitos deles entraram no negócio por necessidade, segundo a gerente de Sustentabilidade Corporativa da Serasa Experian, Andréa Regina.

Educação financeira passa por atitude além do conhecimento

A gerente de Sustentabilidade Corporativa da Serasa Experian, Andréa Regina, destaca que o fator conscientização é apenas um dos aspectos da reeducação financeira. "Neste sentido, não mudou nos últimos três anos. Hoje em dia, as pessoas têm mais acesso a dicas de educação financeira e a concessão de crédito está mais consciente. Mas não basta o conhecimento, tem que ter atitude", adverte. Na avaliação da especialista, a maioria da população endividada ainda peca pela falta de atitude ideal, motivo pelo qual no ano passado o índice de inadimplência também foi bem significativo, com 61,1 milhões de brasileiros devendo sem ter como pagar.

Segundo outro economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, a estabilidade do nível em dois anos, considerando que no período a população sofreu os impactos do cenário de crise econômica e política no País, é sinal de que o brasileiro se comportou financeiramente de maneira adequada. "De alguma forma, o consumidor não se deixou abalar e buscou superar as dificuldades crescentes por meio de caminhos alternativos, como a iniciativa de enxugar o orçamento, por exemplo. Atitudes como esta não deixaram que a média do índice caísse em 2017". "Por outro lado, é importante dizer que o nível de educação financeira no Brasil ainda continua regular", diz Rabi.

A supervisora de uma instituição bancária de caráter privado, Tiene Seibitz Ferreira, lembra que a regra número um para quem quer buscar a reeducação financeira é não gastar mais do que se ganha. "Tenho visto aumentar o número de pessoas que gasta mais do que ganha, e está cada vez mais difícil cobrar os clientes", admite. Tiene comenta que em situações onde o banco libera o limite do cheque especial e do cartão de crédito, muitas vezes as pessoas acabam achando que o dinheiro é delas, e não entendem como um valor que está ali apenas para ser usado em uma emergência.

Tiene destaca que é preciso ensinar o "beabá" na maioria dos casos. "Para organizar a vida financeira é preciso colocar em uma planilha de aplicativo, ou folha de ofício mesmo, tudo que se gasta, desde as contas de água, luz, telefone até o cafezinho diário - ao lado disso é preciso colocar o salário líquido, não o bruto, que é uma ilusão." O coordenador do MBA em gestão financeira da Fundação Getulio Vargas (FGV) Ricardo Teixeira, concorda: "Beber um cafezinho de R$ 5,00 todos os dias é gastar R$ 150,00 no mês - essa é a visualização necessária".