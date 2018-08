Agência de Fomento Social Besouro estimula empreendedorismo na periferia

Pedro Carrizo

A missão da Agência de Fomento Social Besouro, criada em Porto Alegre, é desenvolver o empreendedorismo de pessoas em situação de vulnerabilidade social, nas vilas e favelas brasileiras. Embora esses empreendedores contem com pouco capital para investir, os negócios têm dado certo.

Desde 2007, já foram 1,5 mil empreendimentos lançados, e ainda em funcionamento, 20 mil pessoas atingidas e cerca de R$ 4 milhões de renda gerada em todo o Brasil. "O besouro é aquele bicho que ninguém pensa que pode voar, mas que mesmo assim voa. Já sobreviveu a tudo. É forte e resistente, assim como as pessoas que apresentam seus negócios para mim", diz Vinicius Mendes Lima, criador da agência.

O projeto foi considerado um dos três mais relevantes na Reunião de Cúpula da Juventude do G-20 deste ano. Por meio do Inova Jovem, convênio do governo federal criado para combater a mortalidade e o índice de violência de jovens negros no País, a Besouro está presente em 177 cidades brasileiras - as com maiores índices de vulnerabilidade social -, em uma parceria da agência com o Ministério dos Recursos Humanos.

Tudo começou na capital gaúcha. Mais precisamente, no bairro Vila Nova. "Meu primeiro empreendimento foi com 14 anos, uma barraquinha de crepes na Zona Sul de Porto Alegre; e, desde então, não parei", diz Lima, que também é professor de Administração, empreendedor por natureza e criador da metodologia By Necessity, aplicada atualmente em todas as turmas da Besouro. "Tinha que pensar em um método em que meus alunos conseguissem dinheiro no outro dia, mesmo que tivessem muito pouco para investir em seus negócios", acrescenta.

A consultoria prestada pela Agência de Fomento Social passa pela consultoria com os empreendedores e criação dos negócios em apenas uma semana de encontros presenciais. Após isso, ainda há 90 dias de encubação, em que a Besouro faz um acompanhamento diário, por telefone, com os recém-empresários.

Os mesmos também podem solucionar dúvidas a qualquer momento através do 0800 da empresa. A medida é para que os negócios não parem logo nas primeiras dificuldades que irão surgir. Todo o processo é gratuito.

O primeiro tópico desenvolvido na metodologia criada por Lima passa pela elaboração do sonho dos empreendedores, "algo que pode parecer lúdico, mas que tem todo sentido se pensarmos que essas pessoas tiveram muito tempo na vida para estruturar algum sonho", diz. A etapa seguinte passa por tornar o lúdico em produto palpável, já pensando em um perfil de negócio, em quem seria a concorrência do empreendimento e qual a realidade da região em que a futura empresa será fundada.

Ao mesmo tempo, os alunos também aprendem sobre fluxo de caixa, controle de vendas, o que é custo fixo e o que não é - tudo feito com papel e caneta, explicando o fazer administrativo de forma coloquial, fugindo de planilhas do Excel e outras ferramentas de pouco domínio dos empresários que acessam a Besouro.

As últimas etapas passam pela criação do nome e da identidade visual da marca, confeccionada pelos designers da agência a partir do esboço de cada empreendedor. Quando a marca e o produto estão definidos, os empreendedores devem divulgar seus novos negócios em todas as redes sociais, assim é possível mensurar se o mercado vai comprar a ideia.

Em uma das turmas de Porto Alegre, na Vila Bom Jesus, uma aluna decidiu que iria montar uma empresa de entrega de a la minutas e que a empresa se chamaria Alaminuta das Galáxias. Fazer o prato com ovos caipira seria o diferencial no delivery da empresária. "Acredita que, já no processo de divulgação da marca, ela estava vendendo? Antes da única semana da consultoria o empreendimento, já estava de pé; e o investimento dela foi o que ela tinha na geladeira", diz Lima, acrescentando que foi este o momento em que ele decidiu o que queria fazer na vida: levantar negócios nas vilas e favelas em todo o Brasil.

Para fundador, gerir um negócio com R$ 60,00 e, no outro dia, ter capital de giro para produzir e ainda lucrar, nem que seja para apenas para alimentação, é algo surreal e, "se o grande empresário, incluindo o poder público nesse grupo, soubesse da capacidade de gestão que a população mais pobre do Brasil tem, nosso País seria muito melhor".

Os próximos passos da Agência de Fomento Social Besouro são seguir com mais turmas de empreendedores por necessidade e também segmentar a consultoria para o empreendedorismo cultural nas regiões mais pobres do Brasil - uma nova parceria com o Ministério da Cultura irá permitir isso.

Será o mesmo trabalho prestado nas comunidades, mas agora abrangendo negócios voltados à produção artística de pessoas em vulnerabilidade social. Ao que tudo indica, a segmentação provará, mais uma vez, o potencial enorme, muitas vezes sufocado pela violência, das vilas e favelas brasileiras.