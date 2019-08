NGK do Brasil completa 60 anos de história

A empresa completa, hoje, seis décadas de atuação no País, sendo referência em sistema de ignição no setor automotivo. A multinacional japonesa, que chegou ao Brasil em 1959, possui sede em Mogi das Cruzes (SP), primeira fábrica do grupo fora do país de origem.

O complexo industrial ocupa 70 mil metros quadrados de área construída, em um terreno de 625 mil metros quadrados. A planta paulista também abriga um dos seis centros tecnológicos da NGK no mundo.

Lá, mais de 1.300 funcionários produzem componentes automotivos como velas de ignição, cabos de ignição e terminais supressivos, destinados ao consumo interno e de exportação. Além disso, a empresa comercializa bobinas de ignição, velas aquecedoras e, sob a marca NTK, sensores de oxigênio e sensores de detonação.

“A história da NGK se entrelaça com a da indústria automobilística brasileira, que estava dando seus primeiros passos em 1959. Temos um compromisso de longo prazo com o País, e seguiremos investindo nas operações locais por muitas outras décadas, confiantes no potencial de crescimento do mercado nacional”, afirma Hiroyuki Tanabe, presidente da NGK do Brasil.

Atualmente líder no segmento de reposição e uma das principais fornecedoras de componentes originais para montadoras de automóveis, a NGK do Brasil vem trabalhando na expansão da fábrica de Mogi das Cruzes. O projeto para aumento de produção resulta de investimento de R$ 210 milhões, com previsão de término em 2020.