Ford adquire empresa de tecnologia para antecipar seus veículos autônomos

A montadora anunciou a aquisição da Quantum Signal - especializada em robótica, sensores, simulação em tempo real e desenvolvimento de algoritmos -, para acelerar o seu plano de entrada no negócio de veículos autônomos. Embora pouco conhecida, essa empresa norte-americana de tecnologia, fundada em 1999, atua na vanguarda da robótica móvel, tendo entre os clientes o exército dos Estados Unidos.

Um dos seus projetos mais bem-sucedidos junto aos militares ianques é um software que possibilita controlar veículos robóticos a milhares de quilômetros de distância. Também construiu um ambiente de simulação robusto para projetos de veículos autônomos que é usado até hoje.

"Nos últimos anos, viemos montando um time de especialistas altamente qualificados de desenvolvimento de software, simulação e aprendizado de máquina, vindos de todas as partes do mundo, para acelerar o desenvolvimento de veículos autônomos. Com a integração da Quantum Signal, esse time fica maior e ainda mais forte", afirma Randal Visintainer, diretor-técnico de veículos autônomos da Ford.

A profunda experiência desse grupo de trabalho irá apoiar a Ford em diversas áreas para o estabelecimento de um negócio de serviços de transporte com veículos autônomos, incluindo a criação de software e protótipos. A Quantum Signal é conhecida pela criação do ambiente de modelagem e simulação Anvel, empregado em programas de robótica militar com sistemas remotos e autônomos não-tripulados. Tal experiência ajudará no desenvolvimento de ambientes de simulação abrangentes, nos quais a Ford poderá testar e melhorar o desempenho de seus veículos e seu modelo de negócios.

A Quantum Signal realizou, também, um extenso trabalho no aperfeiçoamento de algoritmos para a direção de veículos autônomos militares. Além de softwares, a empresa tem experiência em robótica e sistemas de detecção e percepção, que auxiliarão os veículos autônomos da Ford a melhorar sua capacidade de analisar o ambiente que os circundam.