Triumph lança a esportiva e despojada Bobber Black

93

683353

2019-05-10 03:00:00

O estilo do modelo é inspirado nas customizações feitas por soldados após a Segunda Guerra Mundial. Os militares reaproveitavam motocicletas que haviam sobrevivido às batalhas, buscando deixá-las despojadas ao máximo, retirando tudo que fosse considerado "supérfluo", como para-lamas pesados, proteções e luzes indicadoras.

A Bobber Black ostenta com uma série de detalhes e acabamentos inteiramente pretos, além de assento único "flutuante". Os retrovisores ficam na extremidade do guidão e o garfo dianteiro é cuidadosamente esculpido.

Seu motor de 1200 cm3 fornece 106 Nm de torque a 4.000 rpm e 77 cv de potência a 6.100 giros. Uma caixa de ar de duas câmaras com design de filtro duplo gera um som bruto do escapamento.

Os freios ABS têm dois discos duplos de 310 milímetros na frente, com duas pinças de dois pistões, e uma configuração de disco traseiro único com pinça de pistão único. A suspensão foi calibrada com 90 mm de deslocamento da roda dianteira para melhor resposta.

A motocicleta oferece bastante tecnologia para o piloto, incluindo controle de cruzeiro e dois modos de pilotagem: Road (estrada) e Rain (chuva), ambos com controle de tração de ação regulável. A embreagem, com auxílio de torque, reduz o esforço de acionamento do manete para ajudar a evitar a fadiga do usuário.