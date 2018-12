93

2018-12-21 01:00:00

'Predadas' pelos SUVs, station wagons como a nova V60 da Volvo são cada vez mais raras no mercado automotivo

Suspensão dianteira de duplo triângulo; traseira do tipo 'integral link' VOLVO CARS/DIVULGAÇÃO/JC

A marca sueca lança a perua no Brasil em versão única, a Momentum, por R$ 199.950,00. Versátil, o modelo entrega interior espaçoso, além de tecnologias avançadas.

O design elegante se caracteriza pelas formas fluidas. Na dianteira, a imponente grade é ladeada por faróis 100% LED com funções de acendimento e nivelamento automáticos. A lateral revela linha de cintura alta e rodas de 18 polegadas. Na traseira, destaque para a lanterna verticalizada com feixes de LED, que se prolonga até a tampa do porta-malas.

Com a nova plataforma modular, o Volvo V60 ganhou 96 milímetros de entre-eixos em relação à geração anterior. O porta-malas tem capacidade de 529 litros, que pode ser ampliada para até 1.364 litros com o rebatimento dos bancos traseiros.

Luxuosa, a cabine do Volvo V60 utiliza materiais de acabamento de alta qualidade e montagem precisa. Os assentos dianteiros estão mais finos enquanto os traseiros foram redesenhados para proporcionar maior espaço para as pernas dos passageiros.

O interior é dominado pelo sistema de infoentretenimento Sensus Connect, acessível por uma tela sensível ao toque de nove polegadas no painel central, que reúne praticamente todos os comandos do veículo. Gráficos nítidos facilitam a leitura de mapas e demais informações.

A interface Sensus integra o Volvo On Call, um serviço de segurança, proteção e conveniência - presente em todos os carros da marca vendidos no Brasil desde 2012 - que oferece assistência 24h, auxílio de emergência e localização em caso de roubo ou furto.

Por meio de aplicativo no smartphone, permite ainda controlar o nível de combustível, trancar e abrir as portas, climatizar a cabine à distância, dar partida remota e enviar destinos para o sistema de navegação, entre outros recursos.

O novo Volvo V60 vem com o atualizado motor T5 Drive-E, de 2.0 litros, turboalimentado e com injeção direta de gasolina. O propulsor gera 254 cv de potência máxima a 5.500 rpm e 350 Nm de torque entre 1.500 e 4.800 giros, atuando em parceria com uma transmissão automática de oito marchas.

O veículo conta com quatro modos de condução, que alteram rotação para mudança de marcha, resposta do acelerador e peso da direção. No "Eco", a economia de combustível é privilegiada; o "Confort" prioriza suavidade para o uso diário; o "Dynamic" propicia uma condução mais esportiva; e no "Individual" o condutor pode customizar a configuração.

Sempre valorizada nos modelos da Volvo, a segurança é elevada no novo V60. Entre outros dispositivos, a station wagon traz a segunda geração do assistente de direção "City Safety", capaz de atuar quando a frenagem automática sozinha não é suficiente para evitar uma colisão em potencial. Nesse caso, manobras evasivas são tomadas pelo carro, evitando choques contra veículos, ciclistas, pedestres e até animais de grande porte, de dia ou à noite.

Já o sistema de mitigação de pista oposta efetua frenagem automática para reduzir o dano de colisão com um veículo que se aproxima na contramão, operando em velocidades de 60 km/h a 140 km/h. Para completar, há o controle de cruzeiro adaptativo com assistente de direção semiautônoma, que interfere na direção, na aceleração e na frenagem do veículo em vias bem demarcadas até 130 km/h.