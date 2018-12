Audi lança Q5 que vem com blindagem de fábrica

93

662388

2018-12-21 01:00:00

Vivemos uma epidemia de violência no Brasil. Quem pode, se protege e tenta minimizar os riscos de virar vítima. Pois pensando nas pessoas que têm condição financeira de se buscar formas de se salvaguardar, a Audi introduz no mercado brasileiro o Q5 Security, o primeiro SUV da marca a ser vendido em versão blindada de fábrica, por restritivos R$ 370.990,00.

"O grande diferencial do veículo é que ele não tem adaptações. Foi, de fato, desenvolvido desde o início para receber os recursos especiais de proteção em todos os processos de concepção", conta Johannes Roscheck, CEO e presidente da Audi do Brasil.

Os elementos utilizados na blindagem do Q5 Security são certificados na classe III-A da ABNT NBR 15000, norma que se tornou padrão no mercado nacional por garantir o maior grau de proteção disponível para uso civil no Brasil. Isso significa capacidade de resistir a disparos de armas de fogo como a Magnum 357, 9mm (pistolas e submetralhadoras), espingardas calibre 12 e até de calibre .44.

A célula de segurança do SUV blindado envolve toda a área de passageiros, inclusive o compartimento de bagagens. Portas, tampa do porta-malas, teto e laterais, bem como a parede corta-fogo do compartimento do motor são reforçadas com peças feitas de aço de alta resistência. As janelas do veículo receberam vidros à prova de balas com multicamadas.

Todo esse aparato significa mais peso, inclusive na hora de parar. Por isso, a Audi equipou o Q5 Security com o mesmo conjunto de freios de maior desempenho da sua versão mais esportiva, a SQ5. Além disso, o modelo blindado teve o controle de estabilidade recalibrado, perdeu o teto solar, emprega chapas de aço e não mantas em sua estrutura e ganhou acionamento elétrico do porta-malas.

O propulsor do Audi Q5 Security é o 2.0 TFSI a gasolina, que desenvolve 252 cv de potência e 370 Nm de torque, disponíveis entre 1.600 e 4.500 rpm. A transmissão S tronic de sete velocidades atua com parceria com o sistema de tração integral. A suspensão a ar adaptativa com controle dos amortecedores também foi ajustada para o peso extra da blindagem.