Caminhão Volvo tem série especial

Um dos mais bem-sucedidos da indústria de veículos pesados, o Volvo FH completou 25 anos de mercado e, em comemoração, a marca lança a série especial "FH 25 anos".

Com design exclusivo e diversos itens de conforto, a novidade está disponível nas versões 6x2, com motor de 460 cv de potência, e 6x4, com propulsor de 540 cv.

Entre os recursos de segurança, controle eletrônico de estabilidade; sensores de mudança de faixa, de ponto cego e de chuva; piloto automático inteligente; e freios eletrônicos.