Marca oferece Cruze personalizado de fábrica

As rodas escurecidas são um dos diferenciais de customização GENERAL MOTORS/DIVULGAÇÃO/JC

A Chevrolet está lançando a linha 2019 do modelo médio Cruze e a principal novidade é a edição exclusiva Black Bow Tie, que agrega acessórios originais para customização do automóvel. Baseada na configuração intermediária LT, a série especial está disponível para as versões sedã e Sport6 (hatchback).

A Black Bow Tie se diferencia pela gravata Chevrolet com fundo preto, rodas aro 17 polegadas e emblema Cruze escurecidos, além de tapete em carpete. O modelo também pode vir com sistema de som premium da JBL.

"O Cruze Black Bow Tie foca na crescente demanda de consumidores por veículos com acabamento diferenciado, mas que prezam pela originalidade, por agregar valor ao veículo", afirma Rogério Sasaki, gerente de marketing do produto.