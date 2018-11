Chevrolet eleva segurança da família do SUV Tracker

Agora, além das configurações Midnight e Premier, o modelo de entrada LT também vem com o recurso tecnológico. Outro acréscimo é o assistente de partidas em rampas, que também já era disponível nas versões mais caras.

O controle eletrônico de estabilidade consegue "perceber" oscilações perigosas na linha de rodagem do veículo. Nessas circunstâncias, o sistema atua automaticamente freando as rodas de maneira assimétrica ou mesmo reduzindo a aceleração do motor para que o condutor não perca o domínio do carro.

O controle de tração, por sua vez, evita que as rodas girem em falso durante arrancadas ou acelerações, reduzindo o torque do propulsor para otimizar a aderência e garantir melhor desempenho. Já o assistente de partida em rampas pode manter os freios acionados por até três segundos, tempo suficiente para que o motorista retire o pé do pedal de freio e pressione o pedal do acelerador sem que o veículo retroceda.

Equipada com motor 1.4 turbo e transmissão automática de seis marchas como as demais, a versão de entrada do Tracker conta ainda com rodas de liga-leve, faróis auxiliares, ar-condicionado, sistema Isofix para fixação de cadeirinha infantil, retrovisores elétricos, portas com travamento remoto e computador de bordo com indicador da vida útil do óleo em percentual.