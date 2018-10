Desbravando novos territórios

Fabricado no Brasil, em Jacareí (SP), o veículo tem sua proposta de valor apoiada em três pilares: qualidade, design e tecnologia. A cartada da Caoa Chery é arriscada, pois a categoria de sedãs médios é muito disputada e dominada por concorrentes tradicionais, com imagem consolidada junto ao público, como Toyota Corolla, Honda Civic e Chevrolet Cruze.

"O Arrizo 5 faz parte de uma estratégia agressiva da marca no País, que em menos de um ano apresentará cinco modelos nacionais em diferentes segmentos", declara Marcio Alfonso, CEO da Caoa Chery, que surgiu em novembro de 2017, depois da Caoa adquirir 50% da Chery Brasil.

Para estrear no País, o modelo sofreu adaptações no conjunto motriz e na suspensão, em sintonia com as preferências do consumidor brasileiro. Uma das principais mudanças ocorreu na motorização, que ganhou a tecnologia bicombustível, prevalente por aqui, com sistema de partida a frio que dispensa reservatório de gasolina. Turbinado, o propulsor 1.5 rende 150 cv de potência com etanol e 147 cv com gasolina - o torque máximo é o mesmo com qualquer combustível: 190,1 Nm a 5.500 rpm.

A transmissão do sedã é automática do tipo continuamente variável (CVT). De funcionamento suave e linear, a caixa oferece opção de modo manual, com sete marchas - simuladas, já que não há engrenagens no câmbio e, sim, polias ligadas por correia que otimizam o aproveitamento do torque do motor.

O design do Arrizo 5 foi desenvolvido por profissionais com experiência nos mercados europeu e norte-americano, no centro dedicado da Chery em Xangai. As linhas são discretas e harmoniosas, lembrando um pouco às do Kia Cerato.

Na dianteira, a grade central se une aos faróis com duplo refletor e guia de LED. No para-choques há luzes de condução diurna. Bem "empinada", a traseira exibe lanternas de formato orgânico.

A carroceria mede 1.487 milímetros de altura, 1.814 mm de largura e 4.532 mm de comprimento, com distância entre-eixos de 2.650 mm. O porta-malas acomoda até 430 litros.

A Chery ressalta o pacote tecnológico do Arrizo 5. Conforme a versão - RX ou RXT -, o carro vem com abertura de portas e ignição do propulsor sem chave, computador de bordo com tela de 3,5 polegada e sistema multimídia de sete polegadas.

A eletrônica embarcada abrange controles de estabilidade e tração, câmera de ré e indicador de pressão baixa dos pneus. Air bags, freio a disco nas quatro rodas com ABS e EBD, sistema Isofix de fixação de cadeirinha infantil militam pela segurança ativa e passiva, enquanto a direção elétrica e o ar-condicionado digital promovem o conforto.