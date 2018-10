Mercedes-Benz cria edição limitada da Sprinter

Batizada de "Sprinter Golden Edition", a série fica restrita a 100 unidades da versão 415 CDI 15 1 (15 assentos para os passageiros, mais o banco do motorista), campeã de venda no País, que assimila recursos tecnológicos exclusivos. A Sprinter levou a Mercedes-Benz à liderança de vendas de veículos comerciais leves no Brasil em 2018, na categoria "Large Vans", de 3,5 a 5 toneladas de peso bruto total (PBT).

"No acumulado do ano, somos líderes nesse segmento, com 36% de participação e emplacamento de mais de 4.750 unidades, entre vans, furgões e chassis. Com isso, reafirmamos a liderança reconquistada em 2017 após 10 anos. E mais: em seis anos, aumentamos o market share da Sprinter em mais de 21 pontos percentuais, saltando de 15% em 2012 para 36% em 2018", conta Jefferson Ferrarez, diretor de vendas de vans da Mercedes-Benz do Brasil.

A Golden Edition exibe um design externo diferenciado, com uma tonalidade levemente dourada e adesivo alusivo à série. Outros elementos estéticos particulares do modelo são a grade frontal cromada e as rodas de liga-leve na cor preta.

A Sprinter, que já vinha equipada com tecnologias como o programa de estabilidade adaptativo e o assistente de ventos laterais, ganha assistente de partida em rampa e câmera de ré da Golden Edition. A van ainda traz volante multifuncional, piloto automático com limitador de velocidade, ar-condicionado, computador de bordo, faróis de neblina com assistente direcional integrado, freios a disco em todas as rodas, entre outros atributos.