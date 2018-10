Portfólio híbrido do sedã S90 T8 da Volvo

O primeiro foi o utilitário-esportivo XC90 T8, seguido agora pelo sedã S90 T8 e pelo também SUV XC60 T8. Disponível em versão única de acabamento, a Inscription, por R$ 365.959,00, o sedã S90 T8 combina motor 2.0 turbo de quatro cilindros e 320 cv de potência a um propulsor elétrico de 87 cv – a força combinada de ambos atinge 640 Nm de torque e a potência 407 cv.

A bateria de íons de lítio de alta capacidade (10,4 Kwh) foi instalada na área central do veículo, ao longo do túnel do chassi. Além de garantir uma distribuição de peso da carroceria mais equilibrada, tal localização não prejudica o espaço interno para os passageiros nem a capacidade do porta-malas, que consegue acondicionar até 500 litros.

O S90 T8 vem com um cabo de 4,5 metros de uso doméstico para carregamento. A carga total da bateria leva três horas em uma tomada aterrada de tensão 220V e de 16 amperes. É possível a recarga em tomadas de menor amperagem, mas aí o processo demora mais tempo.

O conjunto motriz se completa com a transmissão automática Geartronic de oito marchas, que traz uma nova função. Quando a alavanca de operação do câmbio está na posição “B”, o sistema auxilia na frenagem por meio do freio-motor elétrico, recuperando e transmitindo energia de volta ao automóvel, seja para recarregar a bateria ou para uso imediato.

Há três modos de condução à escolha do motorista. No “Pure”, a propulsão é 100% elétrica, com autonomia máxima de 40 quilômetros. Modo padrão, o “Hybrid”, alterna os motores elétrico e a combustão visando o melhor compromisso entre desempenho e consumo de combustível – que pode alcançar 21,3 km/l na cidade e 25,6 km/l na estrada. E no modo “Power” o foco é a condução esportiva, com respostas mais rápidas do trem de força e da direção.

Com design elegante e imponente, o Volvo S90 T8 Inscription chega repleto de atributos sofisticados. A manopla do câmbio feita de cristal dá a medida luxuosa do interior, que possui assentos revestidos de couro perfurado com ventilação e bancos dianteiros com aquecimento e regulagens elétricas.

A modernidade do sedã também aparece em seus recursos eletrônicos e de auxílio ao motorista, como o assistente de condução semiautônomo Pilot Assist, capaz de acelerar, frear e movimentar o volante em velocidade de até 130 km/h, conforme o tráfego à frente do carro. Outro destaque é o City Safety de segunda geração, que intervém para evitar colisão contra veículos, ciclistas, pedestres e até animais de grande porte.