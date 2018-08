Peugeot apresenta série especial do 2008

Batizada de Style, a edição limitada agrega esportividade e conforto ao modelo, graças aos seus equipamentos exclusivos. Por fora, o 2008 ganha rodas de liga-leve de 16 polegadas diferenciadas, além de molduras nas caixas de rodas, que conferem uma imagem mais aventureira ao veículo, além de proteger a carroceria contra pequenos impactos e pedriscos.

Para o bem-estar dos ocupantes, o acréscimo fica por conta do ar-condicionado automático digital de duas zonas, atributo que permite ao motorista e ao passageiro dianteiro ajustarem individualmente a temperatura. A série especial ainda vem com apoio de braço central com porta-objetos e jogo de tapetes personalizados com a palavra Style.