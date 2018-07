Volks aumenta a descarga de adrenalina do Golf GTI

O motor 350 TSI que acompanha o modelo foi recalibrado pela montadora e passa a render 230 cv, ganho de 10 cv sobre a versão anterior. A potência máxima ocorre agora a 4.700 rpm, mantendo-se até 6.200 giros. O torque máximo permaneceu em 350 Nm, na faixa de 1.500 a 4.600 rpm. Como resultado da evolução, o Golf GTI acelera de zero a 100 km/h em sete segundos e atinge velocidade máxima de 238 km/h.

O carro conta também com novidades no interior. O sistema de infoentretenimento Discover Media, que integra navegador, agora tem tela colorida sensível ao toque de oito polegadas, com desenho "envidraçado", mais limpo (há apenas dois botões "físicos") e com aparência de um tablet. O equipamento traz o App-Connect, que permite espelhamento de smartphones por meio das plataformas Android Auto, Apple CarPlay e Mirrorlink, além de entradas para cartão SD, AUX-in e USB, e conexão bluetooth.

O Golf GTI também passa a vir, de série, com o Active Info Display, quadro de instrumentos totalmente digital e programável em uma tela colorida de 12,3 polegadas. Nela, as informações de navegação podem ser exibidas em 2D ou 3D, e há cinco perfis diferentes de informação, alterando a forma de apresentação dos dados.

Outros reforços na lista de itens-padrão do hatchback esportivo da Volkswagen são as lanternas traseiras em LED 3D; câmera traseira para estacionamento; e sistema para abertura/travamento das portas e partida do motor sem uso direto da chave.