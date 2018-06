Nova geraçãodo BMW i3

O carro está disponível para compra apenas por encomenda e somente nas concessionárias BMW i localizadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco e no Distrito Federal. São três versões: i3 REX, com preço sugerido de R$ 199.950,00; i3 REX Connected, que parte de R$ 211.950,00; e REX Full, por R$ 239.950,00.

Concebido desde a fase conceitual como um veículo elétrico, o novo BMW i3 tem conjunto motriz formado por um propulsor elétrico capaz de entregar 125 kW (ou 170 cv) entre 4.500 e 5.000 rpm, e 250 Nm de torque, de 75 a 4.800 giros. A transmissão automática continuamente variável traciona as rodas traseiras, permitindo aceleração de zero a 100 km/h em 8,2 segundos e velocidade máxima de 150 km/h.

Suas baterias de alta voltagem de íons de lítio oferecem agora maior capacidade de armazenamento de energia - 94 Ah/33 kWh. Nessa configuração, o i3 REX alcança 180 quilômetros de autonomia no modo exclusivamente elétrico - é possível rodar mais 150 quilômetros com a ajuda do extensor de autonomia, que funciona com uma motorização a gasolina compacta, de 647 cm3.

Os motores elétricos e à combustão interna são instalados sobre o eixo traseiro, acompanhados do sistema de transmissão. As baterias de íons de lítio, por sua vez, foram posicionadas embaixo do assoalho, entre os eixos do veículo.

Sem perder a identidade consagrada na geração anterior, o design do i3 foi reformulado pela BMW. O novo para-choque dianteiro acentua a percepção de largura da parte; na traseira, o para-choque ficou mais robusto e esportivo, enquanto um novo friso horizontal metálico atravessa a tampa do porta-malas. O conjunto ótico apresenta faróis e luzes indicadoras de direção em LED - estas exibem desenho horizontalizado, contrastando com as anteriores, circulares.

As dimensões externas se mantiveram similares às do antecessor. O compacto mede 4,011 metros de comprimento, 1,775 m de largura, 1,598 m de altura e 2,570 m de distância entre-eixos. A capacidade do compartimento de bagagens é de 260 litros e, do tanque de combustível, de nove litros.

Por dentro, o revestimento em couro chama menos a atenção do que a prancha de madeira de eucalipto que decora o painel. Além de materiais naturais, 25% dos plásticos aplicados no interior do modelo são reciclados.

Na lista de itens de série do BMW i3 aparecem teto solar de cristal com acionamento elétrico, sistema de áudio Harman Kardon, assistente de estacionamento com câmera de ré e sensores de obstáculos dianteiro e traseiro. A tecnologia Driving Assistant Plus informa o condutor, por meio de alertas visuais e sonoros, situações de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento, e controle e prevenção de aproximação frontal.

Desde 2015, a BMW vem firmando parcerias com grandes empresas no Brasil para a instalação de pontos de carregamento de veículos elétricos e híbridos em postos de combustíveis, supermercados e shopping centers nas principais capitais do País. Até o momento, há cerca de 80 pontos públicos de recarga distribuídos em todo o território nacional.