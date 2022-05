Leilão de arroz acontece na próxima segunda-feira

Na próxima segunda-feira (30), a Renato Corretora vai promover um leilão de arroz por meio do programa Arroz na Bolsa da Bolsa Brasileira de Mercadorias. O leilão será realizado através da plataforma de Leilões Agrícolas, contemplando o programa Arroz na Bolsa, que visa incentivar o produtor rural a ofertar seu arroz na BBM.

Para que fosse feita a oferta no sistema da BBM, foi realizada a classificação do produto com a emissão do laudo de classificação e a confecção do edital, posteriormente, o produtor definiu o preço de abertura do leilão que foi publicado no sistema. "Com a aceleração digital que ocorreu após a pandemia, nós da Corretora Renato vislumbramos a oportunidade de retomada desta ótima ferramenta para a comercialização de arroz", declarou Christiano Erhart, sócio da corretora.

O leilão envolve a venda de 1.520 sacas de 50 quilos da variedade de arroz IRGA 424, com 63% de grãos inteiros e uma renda de 71%, conforme laudo de classificação. A oferta é do produtor Rodolfo Doeler, de São Francisco de Assis. "Acredito que toda a tecnologia que utilizamos para o plantio, nós devemos aproveitar também para utilizar na comercialização de nossos produtos. O sistema da Bolsa para leilões agrícolas é uma ferramenta de última geração. Através dele, podemos ofertar nosso arroz para o país inteiro de dentro de nossa fazenda", declarou Doeler.

Podem comprar do leilão toda e qualquer empresa interessada, como comerciante de cereais e engenhos de arroz, por exemplo. Todos devem estar devidamente cadastrados na BBM através de uma corretora credenciada a Bolsa. "Objetivamos criar um ambiente de Bolsa organizado e profissional, com a atuação ativa das corretoras mais experientes do mercado, buscando os melhores preços e as melhores condições para as partes, onde contemplem-se todas as necessidades dos vendedores assim como dos compradores obtendo-se o preço mais justo conforme os parâmetros e as condições do mercado", destacou o corretor.

O Programa Arroz na Bolsa foi desenvolvido no ano de 2015 juntamente com os parceiros da BBM - Irga, Federarroz e Emater -, com o objetivo de dar oportunidade aos produtores gaúchos de acessar um mecanismo moderno de negociação que prima pela segurança e transparência, além de ampliar a abrangência das ofertas.