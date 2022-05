Gedeão Pereira é reconduzido para a presidência da Farsul

Cerimônia de posse nesta terça-feira (24) na Casa NTX, em Porto Alegre, reconduziu Gedeão Pereira oficialmente para o seu segundo mandato à frente da Farsul. Na prática, a atual gestão já atua desde 1º de janeiro de 2022 após ser eleita pelo unanimidade de 131 sindicatos e se estenderá até 31 de dezembro de 2024.

A reeleição naturalmente gera continuidade ao trabalho que a Farsul desempenham atualmente junto ao agro gaúcho. Segundo o presidente, nestes próximos mandatos, os principais temas serão o da irrigação, cuja a falta resulta em perdas na agricultura em um Rio Grande do Sul de frequentes estiagens, e o programa Duas Safras, que incentiva a produção de inverno e a ocupação de mais atrás fora do período da safra de verão. "Temos metas de trabalho principalmente voltadas a questões ambientais, irrigação e o nosso grande programa Duas Safras. Precisamos incrementar isso no Estado pois o Rio Grande do Sul precisa aumentar sua agricultura. Hoje, começamos uma nova jornada", afirmou Gedeão.

Junto a ele, tomaram posse o vice-presidente, Elmar Konrad; o 1º diretor administrativo, Francisco Lineu Schardong; o 1º diretor financeiro, José Alcindo de Souza Ávila; o 2º diretor administrativo, Gilberto Schilling Moreira; e o 2º diretor financeiro, Paulo Roberto Vargas. Também são diretores vice-presidentes Domingos Antônio Velho Lopes (licenciado para ser o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), Cesar Luiz Tagliari Vieira, Fábio Avancini Rodrigues, Hamilton Guterres Jardim, José Aurélio Saldanha Silveira, Paulo Ricardo de Souza Dias, Sérgio Renato de Freitas, Fernando Rechsteiner e Jefferson Holleben Camozzato.

Esta foi a 43ª eleição realizada pela federação de agricultura mais antiga do país, que completou 95 anos nesta terça-feira. Médico veterinário, formado em 1971 pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Gedeão Silveira Pereira é produtor rural, proprietário e administrador da Estância Santa Maria com produções de pecuária de corte (raças Hereford e Polled Hereford) com manejo em pastagens e agricultura.