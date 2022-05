Fenasul Expoleite encerra com desfile de campeões e sensação de dever cumprido

O encerramento da Fenasul Expoleite contou com o desfile dos animais grandes campeões, neste domingo (22/5), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Ao todo, 37 exemplares, de diferentes raças e espécies, desfilaram pela pista e foram aplaudidos por autoridades, representantes de entidades, produtores e público em geral. A cerimônia foi marcada pela emoção após dois anos de muitos desafios. O retorno presencial do evento e uma manhã de tempo firme trouxeram um público significativo ao parque, repetindo o que já havia ocorrido em termos de presença nos outros dias da exposição. Nos cinco dias do evento, cerca de 20 mil pessoas passaram pelos estandes e viram o melhor da produção agropecuária gaúcha.

Representando o governador do Estado Ranolfo Vieira Júnior, o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Domingos Velho Lopes, disse que a feira demonstrou sua consolidação, fortificou a cadeia leiteira no Estado e uniu entidades novamente em torno de interesses comuns. Em seu discurso, ressaltou a importância da construção de harmonia no Rio Grande do Sul, em diferentes aspectos, fazendo analogia à convivência harmoniosa dos animais dentro do Parque Assis Brasil. “Precisamos buscar a evolução social da nossa sociedade e, respeitadas as diferenças, é necessário que busquemos a valorização da autoestima do produtor rural, a harmonia entre o campo e a cidade, entre o desenvolvimento sustentável e o respeito ao meio ambiente”, destacou.

O secretário aproveitou ainda para parabenizar o trabalho da equipe de servidores da Seapdr, mencionando os funcionários da área de defesa sanitária que atuaram na recepção dos animais e durante toda a Fenasul Expoleite. “Encontrei quadros da maior capacidade intelectual e de compromisso dentro da Secretaria da Agricultura. Estamos trabalhando para resgatar a fiscalização instrutiva e não punitiva, assim como nós, produtores, temos que saber da importância da fiscalização sanitária para o bem comum e para a valorização das nossas atividades. Este é o caminho, o da construção das soluções”, afirmou Lopes.

O prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, disse que antes de qualquer manifestação gostaria de agradecer a todos que tornaram o evento possível. "Às nossas equipes da Prefeitura de Esteio, Parque de Exposições Assis Brasil e de todas as associações, que trabalharam ao longo das últimas semanas para montar uma programação e uma estrutura que deu ainda mais vida para essa Fenasul. Nós já podemos dizer, com absoluta segurança, que fizemos a maior Fenasul da história. E digo sem medo de errar, e isso nos anima a fazer ainda mais, para o ano de 2023, na 17ª Fenasul e Expoleite, que já tem data marcada”, salientou. O evento ocorrerá de 17 a 21 de maio de 2023.

O presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), Marcos Tang, abriu os discursos exaltando a união das entidades para a realização do evento, assim como de todos os colaboradores e trabalhadores que estiveram no parque nestes cinco dias. "Temos que agradecer aqueles que fizeram essa feira possível. Nós temos a vontade de fazer e é um ponto alto de estarem aqui para ver a genética do nosso Estado. Conseguimos agregar e juntar, independentemente da raça e da espécie. Participaram Holandês, Jersey, equinos, búfalos e o gado de corte aqui representado pelo Simental. Temos que ter o mesmo afinco e conhecimento para gerir esta feira", salientou.

Já o presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), João Francisco Bade Wolf, seguiu também esta linha de agradecer a cada associação participante que ajudou na construção da Fenasul Expoleite deste ano e que culminou no seu sucesso. "Conseguimos trazer as mais diversas criações, do coelho ao búfalo, o que é muito importante para nós. E esperamos no ano que vem, quem não conseguiu vir, vendo este sucesso, venha para aumentar cada vez mais a participação de animais e de público. E que esta seja uma grande prévia do que vem pela frente para a Expointer. Quero parabenizar os cabanheiros e os criadores que trouxeram estes animais maravilhosos", observou.

O diretor administrativo e coordenador da Comissão de Exposições e Feiras da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Francisco Schardong, afirmou, por sua vez, que o Parque Assis Brasil mostra que o trabalho está a pleno. “O Parque está pronto e apto para fazer uma grande Expointer. O sucesso da Fenasul Expoleite muito se deve à interação de Esteio, abraçando esta feira como deve ser feito pelo município onde é realizada,” destacou.