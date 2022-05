Abertura da colheita da noz-pecã ocorre na próxima sexta-feira

A 4ª Abertura Oficial da Colheita da Noz-Pecã ocorrerá na próxima sexta-feira (13) na propriedade Rancho das Águas, localidade do Corredor do Meio, em Encruzilhada do Sul. A organização é da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), do Instituto Brasileiro de Pecanicultura (IBPecan) e da Prefeitura Municipal de Encruzilhada do Sul, com o apoio da Emater/RS-Ascar. A programação iniciará às 9h, com estações que divulgarão técnicas de irrigação e manejo de pomar, e a abertura oficial será às 11h.

A quarta edição marcará o retorno ao modelo presencial, uma vez que o evento foi cancelado em 2020, devido à pandemia de Covid-19, e realizado de forma virtual em 2021.

O Rio Grande do Sul é o maior estado produtor de noz-pecã no Brasil, respondendo por mais de 70% da produção nacional. O Estado também abriga 90% das indústrias processadoras deste tipo de noz no país. Segundo a Radiografia Agropecuária Gaúcha 2021, a área cultivada de nogueiras-pecã no Rio Grande do Sul no ano passado era de 6.650 hectares.