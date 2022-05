Lançamento da Fenasul Expoleite acontece nesta quarta-feira

A Fenasul Expoleite, que ocorre de 18 a 22 de maio, teve a data do seu lançamento oficial definida pelos organizadores do evento. A cerimônia ocorre na próxima quarta-feira (11) a partir das 7h30, no pavilhão do gado leiteiro, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Autoridades, representantes das entidades participantes e imprensa serão recepcionados com um café da manhã. Na ocasião, serão apresentadas as atrações e programação da Fenasul Expoleite que volta a ocorrer depois de um intervalo de dois anos em função da pandemia.

A Fenasul, que chega à sua 16ª edição, e a Expoleite, que terá sua 43ª edição, terão entrada gratuita e, neste ano, trazem novidades. Além do gado leiteiro, o evento contará com bovinos de corte, equinos, aves, coelhos e búfalos. É a primeira vez que criadores de bubalinos participam como expositores. As inscrições dos animais encerraram-se na semana passada e foram feitas de acordo com as regras estabelecidas pelas associações de criadores de cada uma das raças.

A subsecretária do Parque Assis Brasil, Elizabeth Cirne-Lima, diz que o Estado fica grato de poder voltar a realizar, junto com demais promotores, a Fenasul Expoleite, que é o segundo maior evento do parque. “O setor precisa das feiras, os criadores precisam se encontrar, realizar os julgamentos e fazer a comercialização dos animais. As feiras são muito importantes para o intercâmbio entre as cabanhas, as empresas e os diferentes parceiros do setor. Isso faz o negócio pecuário ficar mais aquecido”, afirma Elizabeth que conduziu, na última sexta-feira (06/5), uma reunião para afinar a integração entre as entidades organizadoras e somar esforços neste momento de retomada dos eventos agropecuários.

Para o presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), Marcos Tang, esta Fenasul Expoleite mostra-se uma feira diferente. “Além da participação das raças leiteiras, Holandesa, Jersey, Gir e Girolando, outras raças vão marcar presença. Esperamos fazer uma grande feira”, destaca Tang. Segundo o dirigente, além dos animais, o evento irá contar com a Multifeira de Esteio, com palco para shows, pavilhão da agricultura familiar e a parte científica, com palestras técnicas tanto do leite, quanto da carne e das escolas técnicas.

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), uma das promotoras do evento, vai participar com cerca de 40 servidores de sete supervisões regionais. Vão ser médicos veterinários, zootecnistas, técnicos agrícolas, área administrativa e auxiliar de serviços rurais.

“A Fenasul Expoleite já é um evento tradicional que está retomando de forma presencial. A Secretaria vai participar na área de defesa sanitária, na recepção dos animais, e também vai acompanhar a parte dos julgamentos, a exemplo do que já faz na Expointer”, afirma o coordenador do Serviço de Exposições e Feiras da Secretaria da Agricultura, Pablo Charão.

A chegada dos animais começa às 8h do dia 16 de maio e vai até às 12h do dia 18, primeiro dia do evento. Só para os animais do concurso leiteiro, a entrada no parque ocorre até às 18h do dia 17 de maio. No dia 22, terá o desfile dos campeões dos julgamentos. A feira encerra-se às 17h, com a saída dos animais.

A Fenasul Expoleite é organizada em conjunto pela Gadolando, Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac) e prefeitura de Esteio. Também conta com outras entidades apoiadoras.